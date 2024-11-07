內媒調查｢海外速成｣學歷買賣　不出國不上課20萬即可成法國碩士

內媒《極目新聞》報道，海外「速成學歷」的買賣仍然存在，多家機構稱無需出國即可輕鬆拿到海外學歷，甚至還號稱可以拿到教育部（中國）留學服務中心（中留服）的認證。



示意圖。（視覺中國）

近年來內地勞動力市場對學歷的要求愈來愈高，由此滋生了不少海外速成學歷的買賣，網絡上亦有不少「速成學歷」的廣告：「全程不用出國的全日制碩士，最快3個月至8個月畢業。」「不需要語言成績，專科本科均可申請，免聯考免試入學。」

對話記錄截圖。（極目新聞）

據《極目新聞》記者調查，一家機構的職員表示，目前比較推薦烏克蘭的院校，不用出國就讀，只需在家網課，費用總計約6萬元人民幣（下同）。該名職員稱，公司還有法國某院校快速拿證的項目，不僅不用出境，甚至不用上網課，只需要30萬元，等待6個月直接拿證。

《新華社》曾報道，河北廊坊的賈女士稱，其同事曾花了50萬左右，通過機構的「特殊項目」順利拿證，從大專自考本科學歷成為碩士研究生；山西太原一位私企負責人曾在北京某國際教育機構花七八萬元購買美國碩士單證（學位證），同時還介紹他的幾名員工購買。

官方稱短期速成均屬虛假宣傳

不過，一名留學從業人員表示，因為留學服務認證要看出境時間，學生需全程在校上課。不要聽信任何人說的可以在國內上網課，極有可能無法完成認證。

教育部留學服務中心官網公告

據中留服官網多條公告顯示，跨境遠程國（境）外學歷學位證書和高等教育文憑暫不在該中心認證範圍內，任何「短期速成學歷」「不出國」「疫情補錄」等言辭均屬於虛假宣傳。