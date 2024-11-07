內媒調查｢海外速成｣學歷買賣　不出國不上30萬即可成法國碩士

內媒《極目新聞》報道，海外「速成學歷」的買賣仍然存在，多家機構稱無需出國即可輕鬆拿到海外學歷，甚至還號稱可以拿到教育部（中國）留學服務中心（中留服）的認證。



示意圖。（視覺中國）

近年來內地勞動力市場對學歷的要求愈來愈高，由此滋生了不少海外速成學歷的買賣，網絡上亦有不少「速成學歷」的廣告：「全程不用出國的全日制碩士，最快3個月至8個月畢業。」「不需要語言成績，專科本科均可申請，免聯考免試入學。」

對話記錄截圖。（極目新聞）

據《極目新聞》記者調查，一家機構的職員表示，目前比較推薦烏克蘭的院校，不用出國就讀，只需在家網課，費用總計約6萬元人民幣（下同）。該名職員稱，公司還有法國某院校快速拿證的項目，不僅不用出境，甚至不用上網課，只需要30萬元，等待6個月直接拿證。

《新華社》曾報道，河北廊坊的賈女士稱，其同事曾花了50萬左右，通過機構的「特殊項目」順利拿證，從大專自考本科學歷成為碩士研究生；山西太原一位私企負責人曾在北京某國際教育機構花七八萬元購買美國碩士單證（學位證），同時還介紹他的幾名員工購買。

官方稱短期速成均屬虛假宣傳

不過，一名留學從業人員表示，因為留學服務認證要看出境時間，學生需全程在校上課。不要聽信任何人說的可以在國內上網課，極有可能無法完成認證。

教育部留學服務中心官網公告

據中留服官網多條公告顯示，跨境遠程國（境）外學歷學位證書和高等教育文憑暫不在該中心認證範圍內，任何「短期速成學歷」「不出國」「疫情補錄」等言辭均屬於虛假宣傳。

13所國外院校的學歷學位認證將被加強審查

周三（6日），教育部留學服務中心發布《關於對部分國外院校學歷學位認證加強認證審查的公告》，稱近期有13所國外院校碩士、博士學位認證數據出現顯著異常，相關舉報頻繁，根據《國（境）外學歷學位認證辦法》第二十八條，中心決定從即日起對這些院校（項目）的相關認證申請啟動加強審查程序。

13所高校中，4所為菲律賓高校，3所為泰國高校，4所為蒙古高校，還有2所高校分別位於印度尼西亞和新加坡，分別為菲律賓萊康大學（碩士、博士學位項目）、菲律賓萊西姆大學（碩士、博士學位項目）、菲律賓維薩亞斯大學（碩士、博士學位項目）、菲律賓伊密里歐學院（碩士、博士學位項目）、泰國格樂大學（博士學位項目）、泰國易三倉大學（博士學位項目）、泰國班頌德昭帕亞皇家大學（博士學位項目）、蒙古民族大學（碩士學位項目）、蒙古教育文化法學院（碩士學位項目）、蒙古烏蘭巴托額爾德木大學（碩士學位項目）、蒙古皇家國際大學（碩士學位項目）、印度尼西亞西亞蘇姆烏魯姆蘇加武眉伊斯蘭學院（碩士學位項目）、新加坡倫敦商業金融學院與英國格林尼治大學（工商管理碩士學位項目）。

中心表示，加強審查期間，這些院校相關認證申請的處理期限將相應延長，原則上自提交認證申請之日（含）起不少於60個工作日，建議涉及院校的文憑持有人與就讀院校保持聯繫，了解相關情況。同時，建議廣大留學人員密切關注加強審查系列公告，審慎選擇公告涉及院校（項目）。