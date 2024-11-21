百萬網紅雅典娜疑菲律賓遭賣豬仔　失蹤1年驚淪柬埔寨｢66號小姐｣

高雄女子遭友人拐騙、隻身前赴泰國後音訊全無，疑似被拐至緬甸園區引起各界關注，近年來拐賣豬仔的案件時有所聞，相關單位也呼籲民眾應提高警覺。



值得一提的是，曾在去（2023）年中旬爆出遊菲律賓後失聯、內地的百萬網紅「雅典娜liya」也在近日傳出最新消息，疑似被人目睹現身柬埔寨賭場。

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網傳遭強姦及賣至妓院消息 失蹤前與閨密對話同曝光（點圖放大瀏覽）：

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綜合《澎湃新聞》等內媒報道，有網民在微博發文、曬出照片影片指出，疑似在柬埔寨的金貝娛樂場發現雅典娜的身影。

從畫面中可以看到，疑似被安排了微整容手術「易容」後的雅典娜，已經成為賭場的66號小姐，消息一出引起軒然大波。

雅典娜疑似現身柬埔寨金貝娛樂場。（微博@尋花大賞）

不少曾去過金貝娛樂場的網民坦言，確實有見過「66號小姐」且感到面熟，如今將其與消失一年多的雅典娜聯想在一起，發現確實相似程度極高。

但作為柬埔寨當地最大的賭場、又是最知名的一條龍服務場所，網民認為雅典娜恐被已被詐騙集團控制。

本名孔麗梅、出生在1995年，在小紅書、抖音以及微博上擁有百萬粉絲的雅典娜，於去年收到李姓閨蜜邀約前往菲律賓，卻在落地後人間蒸發，手機也長期處於關機狀態，更一度流傳出遭人虐打、滿身瘀青的照片；時隔一年多傳出最新消息再度引起關注。

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