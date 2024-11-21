近期人設「翻車」　影星王寶強涉嫌詐騙上熱搜　金額高達1.1億

周四（21日）17時30分，內地影星王寶強因涉嫌詐騙的消息登上熱搜，引發廣泛關注。有博主發文指，成都恩波格鬥俱樂部向警方報案稱，王寶強及其公司涉嫌詐騙，涉及金額高達1.1億元（人民幣．下同）。目前，警方已受理了恩波俱樂部報案，王寶強方面則尚未做出正式回應。



據報道，成都恩波格鬥俱樂部向警方報案，指控王寶強及其公司在與該俱樂部合作拍攝電影《八角籠中》期間，未按照約定進行票房分成。俱樂部表示，為該片投入了超過百萬元的資金和資源，但最終卻未獲得承諾的5%票房分成。電影的總票房達到22億元，按照約定，俱樂部應該獲得1.1億元的分成。該事件使得俱樂部目前面臨經營困難。

《八角籠中》海報。

警方已受理該報案，並向恩波俱樂部出具了回執，表示將展開進一步調查。

《八角籠中》是王寶強自導自演的第二部電影，票房表現亮眼，累計觀影人次超過5156萬。然而，王寶強的名聲近期受到挑戰。今年10月，網絡直播中又爆出他「慈善人設翻車」的消息，指他曾承諾資助參演小演員們完成學業，但至今未兌現承諾。參演小演員馬虎在直播中表示，至今未得到任何幫助，這一消息引發網友熱議。

《八角籠中》是王寶強自導自演的第二部電影。（微博＠王寶強）

此外，王寶強名下擁有9家企業，其中5家仍在運營。這些企業涉及影視和股權投資等領域。值得注意的是，王寶強實控的北京樂開花影業有限公司已成功註冊多枚「八角籠中」商標，涵蓋珠寶、廣告等多個國際分類。

王寶強的女友馮清也涉及多家公司，其中僅有兩家在運營，最近一家公司，深圳千尋魅影科技有限公司更出現了註銷公告，原因為「決議解散」。