上海女中醫診所遭性侵：沒注意到醫生脫褲子　防備不及

11月10日，上海市閔行區君某香中醫診所發生一起涉嫌性侵犯事件。事主Z女士（化名）當天在診所接受治療，卻遭到醫生不當行為。Z女士在接受內媒採訪時回憶，自己是經朋友介紹到該診所進行身體調理，已經接受了十次針灸，對醫生產生了一定的信任，但醫生卻直接脫掉褲子並侵犯了她。



據《瀟湘晨報》報道，Z女士描述，醫生告知她因為下體出現火癤子，導致陰道發炎，需要進行藥物推入治療。事發當天，她如往常般躺在診床上準備接受治療，卻未料到醫生竟然直接脫掉她的褲子並侵犯了她。Z女士表示，由於當時她目不轉睛地望著天花板，未能及時察覺醫生的行為。

警方已立案。（瀟湘晨報）

事件發生後，Z女士於11日報警。根據上海市公安局閔行分局的立案告知書，經過審查，該案件符合刑事立案條件，警方已依據《刑事訴訟法》第一百一十二條進行立案。Z女士確認，涉事醫生已被警方刑事拘留。

查閱天眼查資料顯示，Z女士所指控的醫生為該診所的高層之一。內媒聯繫君某香中醫診所時，電話未接通。隨後，記者向閔行公安分局華坪路派出所詢問，工作人員表示需要聯繫閔行公安分局。記者隨即聯絡閔行公安分局宣傳科，工作人員記錄了情況並承諾會與記者聯繫。截至發稿時，記者尚未收到進一步回覆。