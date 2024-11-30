擊劍冠軍秦雪也成為性感網紅　她回應：我不想紅，只想賺錢養女兒

前中國體操女隊隊員吳柳芳轉型網紅後，在社交平台發布多條性感熱舞影片，世界冠軍師妹管晨辰在其評論區表示：不要給體操扣屎盆子了，吳柳芳則回應稱：吃不着葡萄說葡萄酸？事件引發爭議，網民反應兩極。目前吳柳芳的抖音帳號已經被封鎖。



事件繼續發酵，有網民發現，曾在多項國際比賽中取得優異成績的退役擊劍運動員秦雪，現在成為了重慶大學的一名教師同時也是一名活躍的網紅，有170萬人追蹤，在短影片平台上擁有百萬粉絲，會發布許多穿著黑絲襪、性感的短片，也有色情「擦邊」的嫌疑。秦雪對此則回應，自己並不想紅，「只是想賺錢，我有一個3歲的女兒要養」。



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秦雪的部分影片被指涉及色情：

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據了解，秦雪2008年加入山東省擊劍隊，2014年在亞洲擊劍錦標賽上獲得女子重劍個人賽季軍，並隨中國隊獲得亞洲擊劍錦標賽女子重劍團體賽冠軍。如今秦雪是一名大學體育老師，離婚後獨自撫養女兒，秦雪說「我不想火，我只想掙錢」。

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網民點睇：

從來沒有人說運動員不能走擦邊，光微博網上走擦邊的性感網紅沒有百萬也有十萬，這條賽道挺擁擠的，大家討厭的是拿國旗和捆綁國家身份行銷擦邊。

只要不違法，不捆綁「前國家隊員」身份製造反差行銷我也沒有意見。

退役了，就不要拿以前的事當噱頭，更不要再拿國家隊來撐門面，剩下的就是個人的自由了。

以後孩子們就知道了：何必走當遠動員的彎路？

