河南副鎮長開套牌車　被揭發後態度囂張毆受害車主　紀委監委介入

周五（29日），河南信陽商城縣汪崗鎮一名網友指控該鎮副鎮長游某使用套牌車（指不法分子偽造和非法套取真牌車的號牌、型號等），並在被原車牌車主發現後發生衝突。周六（30日），當地官方證實事件，交警和紀委監委已介入調查。



事發地於商城逗街附近的土地廟小區，據了解，受害車主在發現自己的車牌被套用後，緊隨其後並要求對方停車。對方則態度囂張，對其進行辱罵，企圖離開現場。受害者熊先生表示，他在事件中遭到對方的攻擊。

熊先生介紹，他此前並不知道車牌被套，但物業多次讓他不要將車亂停亂放，他去物業查看閉路電視畫面，才發現車牌被套。他的車是黑色的SUV，而對方的車是一輛白色的SUV。29日下午，他聯絡一名交警，將套牌車主抓了個現行，但對方來了之後就要將套牌拿走，他上去要求對方道歉，結果被打了兩拳。事後，他才知道對方是汪崗鎮副鎮長游某。

涉事小區的物業人員確認了套牌事件的真實性，並表示目前交警和派出所正在處理此事。熊先生擁有車位，但游某並無車位，他套用的車牌是在進小區車庫前和出小區車庫後會取下。

事發現場。（極目新聞）

套牌的白色SUV。（極目新聞）

汪崗鎮政府工作人員表示，已知曉此事件，並正在進一步調查。城關交警中隊的工作人員也確認了套牌的事實，並表示打人事件已交由派出所處理。

商城縣紀委監委的電話未能接通，而商城縣政府則表示，汪崗鎮政府會直接向縣領導匯報調查進展。