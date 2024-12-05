吉林長白山30年後重現野生東北虎！　威風凜凜巡山高清照曝光

《人民日報》消息，2024年12月3日，繼1994年後，長白山保護區首次發現東北虎。標誌着野生東北虎的棲息地進一步擴大，已經從東北虎豹國家公園向西擴展了200多公里。



長白山東北虎高清照曝光。（劉桂福拍攝影片截圖）

據此前報道，吉林長白山景區多位旅遊從業者均在朋友圈看到老虎出沒的消息；另有消息稱，有人在二道白河鎮景區山門附近目擊老虎。

野生東北虎現身長白山北坡。（影片截圖）

《人民日報》報道指，11月26日，吉林長白山巡護員在西坡錦江大峽谷公路沿線巡護中，發現了疑似東北虎腳印。隨後，長白山科學研究院緊急在事發地周邊佈設了9部監測相機。

長白山東北虎高清照曝光。（吉林林草）

12月3日，吉林長白山王池保護管理站站長劉桂福在距離上一次發現老虎足跡位置約300米處拍攝到了一隻成年東北虎活動影片，威風凜凜，眼神犀利。

經專家鑑定，該虎應與之前拍到的腳印是同一隻虎。這是繼1994年後，長白山保護區首次發現東北虎。標誌着野生東北虎的棲息地進一步擴大，已經從東北虎豹國家公園向西擴展了200多公里。

目前，長白山保護區正聯合多家單位和科研部門對事發地進行勘察，確認該虎的身份信息。