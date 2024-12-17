湖北51歲教師進山尋父遭捕獸網電死　家屬稱5年來至少3人遇害

內媒《封面新聞》報道，湖北一名教師見父親採藥遲遲未歸，進山尋人，不料遭捕獸網電死。家屬表示，懷疑是村民為打野味售賣放置的電網，「我們鎮上這五六年，至少有三人被捕野豬的電網電擊死亡。」



事發現場小樹上固定電網的塑料帶。（封面新聞）

內媒報道指，陳勇（化名）今年51歲，曾在初中任教二十多年，最近被調到幼兒園當園長。12月9日，因父親進山採藥未歸，夫妻二人進山尋找，陳勇遭抓捕野豬的電網擊中，當場死亡。

陳勇的死亡證明（封面新聞）

事發時，陳勇妻子打電話求助，眾人趕到現場，發現陳勇的腿上有兩個洞，一隻鞋子掉在旁邊，上邊有貫穿的洞。村中的小組長看完立刻報警，稱陳勇是被捕野豬的電網電到了。死亡推斷書顯示，直接死亡原因為「電流效應」。

據家屬表示，村中有一個六十多歲的村民，常年在山上放置捕獸夾、套索等器物打野味售賣：「第二天他就不在家了，跑了，警方到現在都沒找到。我們鎮上這五六年，至少有三人被捕野豬的電網電擊死亡。」12月16日，當地公安表示，目前警方已將相關物品查扣，正在搜尋嫌疑人。