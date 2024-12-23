吳艷妮著比堅尼晒名模級身材　逆風而行無懼｢擦邊｣輿論風波｜多圖

「跨欄女神」吳艷妮擁有亮眼外型及175厘米高䠷身材，因漂亮外表及張揚性格在內地人氣高企，但也曾深陷整容、比賽化妝等輿論風波。



近日中國前體操隊員吳柳芳深陷「擦邊」風波，但吳艷妮就逆風而行，與閨密在IG等社交平台分享一組泳裝照，面對鏡頭豪不吝嗇秀出名模級的完美體態，受到網友關注，甚至還有網友感嘆「吳艷妮這身材、顏值，不進演藝圈都可惜了」。



吳艷妮與閨密在IG等社交平台分享一組泳裝照，面對鏡頭豪不吝嗇秀出名模級的完美體態。（網絡圖片）

吳艷妮與閨密在IG等社交平台分享一組泳裝照，面對鏡頭豪不吝嗇秀出名模級的完美體態。（網絡圖片）

吳艷妮與閨密在IG等社交平台分享一組泳裝照，面對鏡頭豪不吝嗇秀出名模級的完美體態。（網絡圖片）

吳艷妮與閨密在IG等社交平台分享一組泳裝照，面對鏡頭豪不吝嗇秀出名模級的完美體態。（網絡圖片）

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在最新發布的一組泳裝照中，可見吳艷妮身穿一款深色比堅尼，放下一頭及肩秀髮，展現自己悠閒愜意的姿態，充滿性感又有自信的美態。

微博上有不少網友看見吳艷妮的泳裝照後，認為她擁有纖細身材、亮麗顏值，應該進入演藝圈發展，紛紛稱「退役後能直接出道嗎？」、「吳艷妮這身材、顏值，不進娛樂圈都可惜了！」

但也有網友質疑吳艷妮作為運動員不應展現如此性感的一面，批評稱「現役運動員擦邊，怎麼沒人說了？」、「不說的話真的看不出來是專業運動員」。

吳艷妮備受關注。（視覺中國）

吳艷妮。（微博圖片）

吳艷妮。（微博）

吳艷妮在巴黎未能突破個人最佳成績，但已錄得中國選手在奧運女子100米欄最佳成績。（新華社）

曾稱坦然接受質疑

對於網絡上的質疑，吳艷妮早前曾稱坦然接受，「疑者之間其實也要分，有些人善良，他們是善意的提醒，有的是為了黑而黑，就是為了過過嘴癮。還有一些人是為了給自己引流量而割韭菜。」、「美妝談不上我的標籤，只是愛好。化妝和美妝也不算專業，都是我自學的。」