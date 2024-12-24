武漢男提早1分鐘等電梯被當「早退」炒魷　怒告公司勝訴

近日，湖北武漢市發生一起引人關注的勞動爭議案件，一名陳姓男子因為提早1分鐘等電梯，結果被公司以「早退」為由開除。之後，雙方鬧上法院，最終陳男勝訴。



據報道，陳男於2022年2月在武漢某科技公司工作，並簽訂了為期三年的勞動合約。然而，該公司在2022年9月至12月期間發現，陳男多次因等電梯而早退1分鐘。公司調查後，根據其員工手冊規定，認定陳男的行為屬於嚴重違紀，最終決定解除他的勞動合同。

陳男隨後向武漢市勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁，要求公司支付賠償金及年休假工資。仲裁委員會裁決支持了他的訴求，認為公司的解僱行為不合法。隨後，公司不服裁決，提出上訴，但東湖高新區法院最終維持了原判，認為公司將早退1分鐘視為違紀缺乏合理性，且在整個過程中未對陳男的早退行為進行及時通報，屬於不當處理。

此事件在社交媒體上引發了熱烈討論，許多網友對企業的勞動管理表示不滿。有網友留言表示，「早退1分鐘要開除，拒絕免費加班2小時也要開除，不知道什麼能讓企業遵守勞動法」，另有網友指出，這樣的情況在年底時期愈加普遍，並質疑某些主管即使不來上班也無事可做，顯示出企業在執行勞動法方面的雙重標準。