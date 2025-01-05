車CAM｜河源私家車失控衝燈　撞翻貨櫃車瞬間解體　司機當場死亡

據廣東河源市公安局微信公眾號消息，1月3日9時40分，河源市源城區桂山大道與G205國道交匯處發生一起交通事故，一輛小型私家車與一輛正常行駛的大貨車發生碰撞，致私家車嚴重受損、大貨車側翻。事故致小型私家車司機當場死亡，車內無其他乘客；大貨車內2人受傷，無生命危險。



1月3日，有網民發影片稱，廣東河源發生一起交通事故，一輛白色私家車快速闖過紅綠燈，撞翻一輛正常行駛的紅色大貨車，私家車瞬間「解體」被撞成碎片，司機當場死亡。影片顯示，該路段共有三條車道，事發時白色私家車行駛在最左邊車道。

白色私家車撞翻貨櫃車後瞬間「解體」車輛幾乎成「廢鐵」。

白色私家車撞翻貨櫃車後瞬間「解體」車輛幾乎成「廢鐵」。

白色私家車撞翻貨櫃車後瞬間「解體」車輛幾乎成「廢鐵」。

白色私家車撞翻貨櫃車後瞬間「解體」車輛幾乎成「廢鐵」。

據事發當時在相鄰車道等紅綠燈的一名司機介紹，白色私家車在碰撞前是從中間車道變道到最左邊車道，避讓了一輛電瓶車和多輛在原地等紅綠燈的車輛。沒想到，白色私家車疑似失控，在未減速的情況下高速撞上對面正常行駛過來的大貨車。「（涉事）車開過去時我的車都搖晃了一下，如果它不變道避讓，我一家三個人都在車里，估計凶多吉少了。她（涉事私家車司機）已經把這次事故的損失降到了最低。」

另一名目擊者介紹，涉事私家車變道才沒有撞到中間車道上等紅綠燈的一輛藍色貨車和一輛私家車，但撞上了前方另一條路上正常行駛的大貨車車廂。事發後私家車車頭變癟，車輛幾乎解體，現場一片狼藉，零件散落一地。

據河源官方通報，目前，事故調查處理工作正在進行中。