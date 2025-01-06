內地男星拍戲疑被賣豬仔　男子發聲：曾墮兼職演員騙案被賣到緬北

據內媒《瀟湘晨報》報道，內地男星「星星」（原名王星）3日凌晨前往泰國「拍戲」，其後傳出在泰緬邊境失聯，疑似被賣豬仔，其女友公開求救，引發廣泛關注。



南京一名男子轉發上述求助信息，並表示東南亞詐騙集團滲透到了各種微信行業兼職群和朋友圈。據介紹，他於2023年因兼職演員被騙到緬北，進入電詐園區，交了62萬贖金才回家。



許男講述被騙過程。（影片截圖）

男子稱東南亞詐騙集團滲透到了各種微信行業兼職群和朋友圈。（微博截圖）

南京男子許博淳也轉發了失聯男演員星星女友的求助消息，並稱：「東南亞詐騙集團滲透到了各種微信行業兼職群和朋友圈。」

據許男表示，他在2023年的時候，曾在兼職群中看見有人招演員，稱月薪上萬，許男決定跟組。當時，招聘方稱該項目是需要保密的「S級項目」，並未透露更多信息。許男則認為，此前去劇組當臨時演員也會被收手機和身份證等保密情況，並未多想。

男子稱曾墮兼職演員騙案。（微博截圖）

許男在微博表示，2023年7月6日傍晚，他從上海南站被騙到雲南，到達西雙版納，最終和幾個來自不同城市不同兼職群的陌生人被一群穿迷彩服的中年人逼着爬山到了緬甸。

據報道，後來許男趁着主管上廁所空隙，聯繫家人交了62萬贖金才被送出園區。

大陸一名年輕演員星星3日凌晨前往泰國拍戲，之後在泰緬邊境失聯，至今已有3天。（微博圖片）

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據此前報道，內地男演員王星的女友描述稱，王星也是先在某演員群內收到了試戲通知，而且非常正式，還添加了演員統籌的微信，在試戲成功後被要求去泰國進組拍戲。王星到達曼谷後，被「劇組」對接方告知直接去開機儀式現場附近的酒店，然後乘坐上其統籌安排的車輛，王星之後失聯。