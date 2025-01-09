港女小紅書持身份證拍片舉報深圳網紅店：花3000元美髮慘變禿頂

一名香港女子近日仿效內地人實名舉報的方式，在小紅書平台持香港身份證拍片實名舉報深圳一間網紅美髮店，指自己花費約3000元（人民幣，下同）美髮後竟變「禿頂」，經醫生診斷毛囊嚴重受損。



女子指控店家針對香港消費者作不良誘導消費，指深圳市監局已立案調查，又呼籲港人選擇有信譽的商家或留港消費。



一名香港女子在小紅書平台持香港身份證拍片實名舉報深圳一間網紅美髮店。（影片截圖@Suki的日常）

一名香港女子在小紅書平台持香港身份證拍片實名舉報深圳一間網紅美髮店。（影片截圖@Suki的日常）

影片並展示了其頭髮「禿頂」的情況。（影片截圖@Suki的日常）

實名舉報的影片長約2分鐘，可見該名香港女子手持香港身份證，以普通話指控深圳皇廷廣場一家網紅店的涉嫌不良行為，影片並展示了其頭髮「禿頂」的情況。

「這是對所有港人顧客的割韭菜行為」

女子在影片裡描述，幾個月前在網上受到涉事的網紅髮型師的宣傳吸引，到店美髮時卻成為「一場災難」。女子指該店在處理燙髮根的時候涉嫌嚴重失誤，「藥水竟然滲透到了我的頭皮，在加熱的過程中我感覺到了刺痛，彷彿頭皮正在被火燒」。

港女形容，之後是持續數月的難忍不適，頭痛、瘋狂的脫髮，現在有禿頂的情況，而最令她氣憤的是，這位網紅髮型師一直對她的情況置之不理，「這是對所有港人顧客的割韭菜行為」。她在文字中補充指，醫生稱其毛囊受損嚴重，目前深圳市監局已立案處理。

「港人北上消費有太多陷阱，我該如何是好？」

舉報帖文又附上大段文字描述稱：「早前北上去皇廷廣場的美髮店，找這所謂網紅整頭髮，又燙又染又護理成3000，效果還衰過晤（唔）整，當時D藥水臭到暈已有懷疑，向其投訴其藥水問題對我頭皮損傷，到介入，商家也承認及承諾做翻護理，衰心軟，覺得現在經濟不好，大事化小，我見他們承諾做翻護理，就算數，但我發現所謂的護理只是理順我的頭髮，讓頭髮不會太乾澀導致更多斷發或脫髮，完全頭皮沒有幫助。」

文字描述稱：「只是2個幾月我的頭頂就禿頭了，問了醫生，說毛囊受損嚴重，目前找這家商家已經沒有回覆，非常無奈，請問港人北上消費有太多陷阱，我該如何是好？」

籲選擇有信譽商家或留港消費

女子又在影片中形容該網紅店「是對香港消費者的一個徹底欺騙」，「商家使用針對港人消費者的誇大事實的視頻和高度美顏的視頻，誘導消費，並且服務質量和效果不盡人意」。

女子又在影片中呼籲港人要理性消費，「每一位港人在消費的時候，必須保持頭腦清醒，不應被這些高度美顏的視頻，和網紅打造的誇張宣傳而有所迷惑……要選擇那些真正有信譽的商家，或者留港消費。」