武漢父因成績與兒爭吵　氣得扔紙巾卻用力過猛致韌帶損傷痛2個月

湖北武漢一名男子因手臂疼痛持續兩個月，最初被診斷為勞損過度引起的肱骨內上髁炎。然而，經過「對症」治療後，他的病情並未好轉，最終在武漢市第四醫院（湖北省運動醫學中心）就診時被確診為肘關節內側副韌帶損傷。令人意外的是，這一損傷的原因竟源於一次教育兒子的激動行為。



事主李先生表示，因為早上穿衣服和開車時肘關節劇痛，他前往當地醫院檢查，但X光片顯示沒有骨折。醫生根據他的描述診斷為勞損導致的肱骨內上髁炎,俗稱「高爾夫球肘」。由於他長期在辦公室工作並經常使用電腦，當時他也沒多想。

然而，儘管服藥和進行理療，他的症狀依然未見改善，「兩個多月了還痛」。他難受得開始在網上搜索，並去了兩家醫院，「他們都說我是『高爾夫球肘』，但我對照網上的症狀描述，其實跟我的不太一樣，我又不好意思說」。

1月8日，李先生忍無可忍，來到武漢市第四醫院（湖北省運動醫學中心）就診。副院長張青松仔細檢查後指出，李先生的情況與常見的「高爾夫球肘」症狀不同，隨即進行了肌骨超聲聯合檢查，結果發現其肘內側副韌帶損傷。張介紹，李先生的病和常見多發的「高爾夫球肘」疼痛部位類似，但治療策略完全不同，且李先生應該受過劇烈外力作用。

李先生因受過劇烈外力作用致肘內側副韌帶損傷。（極目新聞）

這時，李先生回憶起兩個月前的一次事件。當時，他處於叛逆期的兒子因期中考試成績不佳與其發生爭吵，正在開車李先生一激動下，用力將一包紙巾扔向坐在後排的兒子，但估計有點用力過猛，導致手肘劇痛。

對此，李先生自嘲道：「期中考試動的手，到期末了還在疼。」他表示這次經歷提醒自己不必過於焦慮，幸運的是，孩子在學習上已有所進步。目前，李先生在醫院接受肌效貼等治療，疼痛情況有所改善。