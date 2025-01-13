重慶觀音橋錦鯉離奇死亡　死魚裝滿30個麻袋　網民懷疑惡意投毒

重慶觀音橋步行街一魚池內，一夜之間有大量錦鯉死亡，死魚鋪滿整個水池。警方已介入調查。



1月12日，不少重慶網民在社交平台上稱，觀音橋步行街一魚池內的觀賞魚一夜之間大量死亡。影片顯示，密密麻麻的死魚浮在水面，現場有工作人員打撈中，拍片者稱「觀音橋，死了好多魚哦！」。

《封面新聞》報道，魚池位於觀音橋步行街的嘉陵公園，環衛、街道辦等相關部門的工作人員不斷打撈池中的死魚，但仍有一股刺鼻的「腥味」傳出。工作人員同步為魚池換水，池邊堆放了約30個裝滿死魚的麻袋。

重慶觀音橋步行街一魚池內，一夜之間有大量錦鯉死亡。（小紅書）

重慶觀音橋步行街一魚池內，一夜之間有大量錦鯉死亡。（小紅書）

重慶觀音橋步行街一魚池內，一夜之間有大量錦鯉死亡。（小紅書）

重慶觀音橋步行街一魚池內，一夜之間有大量錦鯉死亡。（小紅書）

大批市民駐足圍觀，有人稱1月11日晚上，魚池內的錦鯉仍然活蹦亂跳，「怎麽一夜之間就全沒了？」；也有不少人感到惋惜，「真是可惜啊，這麽多漂亮的魚，在這裏已經陪伴了我們好多年了」。有市民中猜測，魚池可能是被人惡意投毒，也有人認為可能是新一批的飼料出問題。

報道指，魚池四周均懸掛了多個警示牌，內容為「池內觀賞魚屬於私人喂養，供遊客觀賞和趣味性投喂。為了觀賞魚無菌無病生長，禁止遊客和行人自帶魚飼料和任何食物投喂，如確需投喂，請到本魚池店裏購買飼料」。

重慶觀音橋步行街一魚池內，一夜之間有大量錦鯉死亡。工作人員正在打撈死魚。（小紅書）

重慶觀音橋步行街一魚池內，一夜之間有大量錦鯉死亡。魚池邊堆放了約30個裝滿死魚的麻袋。（小紅書）

重慶觀音橋步行街一魚池內，一夜之間有大量錦鯉死亡。魚池邊堆放了約30個裝滿死魚的麻袋。（小紅書）

重慶觀音橋步行街一魚池內，一夜之間有大量錦鯉死亡。魚池邊堆放了約30個裝滿死魚的麻袋。（小紅書）

出事魚池由私人承包。對於一夜之間有大量錦鯉死亡，承包商稱死因有待警方調查，「太惡劣了，這麽多生命就這樣沒了！」。事發地所在轄區的觀音橋商業區派出所相關警員表示，警方正在處理，具體情況還在調查中。

重慶觀音橋步行街一魚池內，一夜之間有大量錦鯉死亡。魚池內倖存的錦鯉寥寥無幾。（小紅書）

網民睇法：

好可惜啊 這麽多大錦鯉

之前去觀音橋也喂過這些魚😭怎麽全死了

天哪，好可惜，這也是生命啊

不會是漏電電死了吧（盲猜的，我家魚缸被電死過）

太難過了，特別是在這個時間節點，錦鯉一直是吉祥美好的象征，臨近過年，一夜之間卻全部失去了生命。

夏天缺氧還說得通 冬天這是投毒吧

肯定是人為的 投毒了

偷排污染物或者有人投毒。

養了十來年都沒事，這次一下死絕大部分，絕對是被藥放倒了，不可能是自然原因

