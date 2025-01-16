成都27歲輔警遭貨車拖行身亡遺剛滿百天孩子　同事：他本打算請假

四川成都市公安局交通管理局第十一分局輔警康心之日前在酒駕專項整治行動中試圖攔截一輛逃逸的小貨車，結果被撞倒並拖行，傷重身亡，終年僅27歲。周三（15日）上午10時，其遺體告別儀式在蜀州殯儀館舉行，悼念大廳挽聯低垂，哀樂回蕩。據了解，犧牲時，康心之的孩子剛滿百天，其同事悲痛地透露，出事當日康心之本打算請假，可是還來不及請就出事。



康心之於1月11日晚在酒駕專項整治行動中遭遇不幸，當時他是成都市公安局交通管理局第十一分局負責酒駕整治的7名輔警之一。在設卡盤查時，一輛小貨車突然跨道路中心單實線掉頭，司機拒不停車，強行掉頭加速逃離。康心之見狀立即上前試圖攔截該小貨車，卻被對方撞倒並拖行，致頭部、胸腔等多部位重傷。逃逸車輛的司機次日凌晨被捕，並已依法被警方刑事拘留，案件仍在進一步偵辦中。儘管經過全力搶救，康心之仍於1月12日凌晨4時48分不幸去世。

康心之生前穿的反光背心。（成都公安）

在四年的工作中，康心之累計協助民警處理了9400多起警情，並糾正了超過一萬起交通違法行為，幫助群眾排憂解難370餘人次，不僅是一名敬業的輔警，更是一位熱心助人的「暖男」。他的同事們回憶，康心之總是心平氣和地與群眾交流，化解誤解，並在路上給予需要幫助的人以支持。成都市公安局交通管理局第十一分局輔警陳清波說，某次巡邏中，康心之被一輛小汽車剮蹭導致左腳骨折，但過了兩周他就拆掉石膏，回到了工作崗位，「即便是不能參與一線巡邏，但他還是堅持待在中隊辦公室協助同事。」

康心之生前的工作照。（成都公安）

康心之的家庭生活同樣充滿愛與溫暖，陳清波透露，他一下班就回家，愛做飯，也節儉，平時衣服都買給家人，「出事那天穿的襪子都還是破洞的」。他的妻子剛為他生下了一名孩子，孩子於去年10月滿月，成為他生命中最珍貴的寶藏。當時康心之在朋友圈中分享了與妻子和孩子的照片，寫下「你有你的滿月，但愛會因你而滿月」，這也是他留給世人的最後一條朋友圈。

康心之留給世人的最後一條朋友圈。（上游新聞）

康心之去世時，孩子剛滿百天。陳清波回憶，康心之在出事前一天仍然在考慮家庭事務，卻不曾想成為了事故的受害者，「我跟他說，請假要走的時候就跟我說一聲。但一直到晚上出事，康心之都沒有請假」。在出事當晚，同事提醒：「娃兒都滿百天了，你好久還是擺一桌，大家給你慶祝下撒！」康心之疲憊但微笑地表示：「對嘛，年前抽個時間聚一下。」