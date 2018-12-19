【有片】稱中學因家貧遭老師虐打　河南漢20年後攔路掌摑報復　

曾被中學老師看不起而遭受虐打凌辱，河南一名男子篤信「報仇不晚」，20年後將老師攔在馬路上並對其掌摑，更錄影po網炫耀「戰果」。 事件在網絡引發討論，網民批評老師當年的施暴行為，但亦指出男子打人失當。當地派出所則於周二（18日）表示，已立案調查此事。

曾遭中學老師虐打的河南男子20年後掌摑老師報復，並將影片上傳於網絡。（影片截圖）

上周日（16日），一條題為「畢業後，他用耳光報答當年的老師」的影片在內地網絡熱傳。影片及片中字幕顯示，在河南洛陽欒川縣的一條路上，畢業於該縣實驗中學的常姓男子將車停在路邊，待當年的老師騎電動車經過時將其攔住，對老師邊掌摑邊罵道「你還記不記得我？以前咋削我你還記得不記得？知道不知道？過去十幾年了！」「以前你咋當的老師？」

被打的趙姓老師並未還手，僅說了聲「對不起」。男子則讓同伴在車旁持手機拍攝，並將影片po網。影片在網上引發熱議，網民紛紛稱之為現實版的「君子報仇、十年不晚」。

隨後，網傳一張來自「欒川縣人大代表工作群」的截圖顯示，當地人大領導要求法工委、代工委敦促縣公安局予以調查。法工委主任回覆稱，欒川鄉派出所已立案。欒川鄉派出所周二（18日）下午證實已立案調查此事。

曾被老師踩在腳下連踢十餘次

值得一提的是，自稱打人者的常姓男子上周日（16日）晚在網上解釋毆打老師的原因，稱其今年33歲，打老師時既無喝酒亦未失去理智，只因20年前（1998年），13歲的他就讀中學時，因家中無錢無權，就遭到該老師任意欺負、踐踏尊嚴，多次將自己踩在腳下連踢十幾腳並踢頭，對他造成終生的心靈傷害。

事發後，亦有多名常男當年的同學出面發文聲援，指出趙姓老師當年的確常常毆打學生，還特別喜歡扇學生耳光，曾將女學生「扇到退學」。同學紛紛指出，常男為人和善、老實，與身邊人關係融洽，雖然打人不對，但仍能夠理解常男做法。

常男同學意見：

網民熱議：

以前農村的老師打起學生來，一個比一個狠。 這算是老師親自教出來的嗎？ 老師的失敗啊！ 不支持這種行為，但有些老師確實缺乏師德。

（北京時間、梨視頻）