【廣州離奇命案】警方稱死者無被毆打掟落樓　網民斥疑點多不可信

廣州越秀區早前的一宗墮樓命案，網上一度有消息傳出死者是監守自盜被發現後，遭人圍毆再掟落樓，其中一名女疑犯更是曾贏得2017年亞洲小姐選舉廣東賽區亞軍的許靜。 輿論洶湧下，廣州警方在周三（19日）深夜再發通報，澄清「死者被毆打並被扔下樓」是不實訊息。但一眾網民對警方的「闢謠」並不賣帳，疑點太多。

警方在最新的通報中強調對今次案件高度重視，已由市、區兩級公安機關相關部門成立專案組全力展開偵查工作。警方指，「死者被毆打並被扔下樓」屬謠言，是死者同事林某在朋友圈發布的不實訊息，後者已認錯並作出澄清。

許某被指是2017年贏得亞姐廣東賽區亞軍的許靜。（微博）

警方又提到，網上流出的「死者黃某被女老闆毆打」等影片，經黃某父親辨認後，確認當事人並非其兒子。至於「買通派出所讓家屬簽名確認是自殺」的說法亦純屬謠言，警方將依法追究追謠者的法律責任。

據警方此前的通報，經初步調查，32歲的某服裝店老闆許某懷疑其員工20歲的黃某盜竊店鋪倉庫內衣服，聯同41歲的男友劉某及另外4名男子，事發前來到位於大同坊9樓的倉庫質問黃某，「期間，黃某從9樓陽台處（露台）墮樓」。目前許某等6人已全部被警方刑事拘留。

通報未有解釋黃某墮樓的原因，其後網上就有消息傳出，黃某是遭許某等人圍毆再掟落樓，更目擊者聲稱黃某墮樓後被發現全身滿布瘀傷，顯然生前曾遭毆打。

（綜合報道）

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