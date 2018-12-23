上海女子出租單位內病發身亡　家屬要求房東賠60萬兼撫養其子

近日上海古美路派出所處理一宗民事索償糾紛，案情引起輿論爭議。事緣一名女子在所租單位內病發而意外溺死，其家屬之後由湖北鄉下趕往上海善後，其間要求房東賠償60萬元（人民幣．下同），並須撫養死者兒子至18歲為止。

雙方一度激烈爭執，需由警方調解勸導。（看看新聞）

據內地「看看新聞」12月23日報道，民警趕到現場時，場面相當混亂，多名死者家屬圍堵在房東家，要求房東賠錢負責。民警平息衝突後得知，死者疑因急性心臟病而在出租屋內溺死，法醫已初步排除他殺。

房東：願予2000元人道補償

雙方後來到派出所商討，死者家屬表示，他們對死因還有疑惑，而且既然死者是在出租屋內去世的，房東就必須負責。家屬更就此列出4點要求：

一，房東要承擔死者家屬在上海的全部食宿費用； 二，房東要承擔死者的第三方屍檢費用； 三，房東需要承擔死者孩子到18歲為止的全部撫養費； 四，房東需一次過賠償60餘萬。

對此房東表明無法接受，但願意給予2000元人道補償。雙方因而再度激烈爭執，須由民警調解並向死者家屬指出，鬧事無法解決任何問題，應循法律途徑維權，雙方才平伏情緒，離開派出所。

內地網民對家屬行徑大多不以為然，甚至認為有訛詐之嫌：