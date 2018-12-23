【有片】網傳重慶高校教師行樓梯睇手機跌死　家人闢謠：僅輕傷

近日，內地網絡流傳一條「重慶郵電大學老師走路看手機被摔死」的影片，顯示一名女子從樓梯上摔了下來。不過當事人的家屬發表聲明闢謠，稱當事人僅受皮外傷，已經出院休養。

近日，內地網絡流傳一條「重慶郵電大學老師走路看手機被摔死」的影片，當事人的家屬其後發表聲明闢謠。（網絡圖片）

根據網傳影片，一位拿著手袋的女子走到一段樓梯的頂部，正準備往下走。從其動作來看，當時她似乎正在查看手中的東西，沒有注意腳下的梯級。這名女子一個踉蹌，向下俯衝了幾步，由於重心不穩，最終從十多級樓梯上重重摔下，躺在路邊，手中的物品也散落在樓梯上。

當事人已出院回家

網上流傳信息還稱，影片中的女子為重慶郵電大學的老師，因為看手機而摔倒，不幸去世。不過內媒隨後聯繫了重慶郵電大學相關工作人員，對方表示確有此事，不過當事人並無大礙。當事人家屬也發表聲明回應稱，在12月19日（上周三），當事人下樓梯時準備接聽電話，不慎踏空摔倒，路過的老師馬上聯繫醫院求救。醫院確診當事人只受了皮外傷，已無大礙，21日（上周五）出院回家休養。

網傳的消息雖然是假的，不過因為走路時看手機而發生意外，的確時有聽聞。科技予人方便，但也不可過度依賴，否則悲劇真有可能上演。

（重報移動傳媒）