【命懸一線】被撞山東女多處骨折昏迷　疑遭醉駕男藏車廂延誤救治

12月20日，山東青島的時女士遭遇車禍，其夫孫先生指控肇事司機不單未有及時報警求助，反而將命危傷者拖進車廂內，硬塞進副司機位。目前時女士仍昏迷不醒，呼吸心跳有賴機器維持，她和孫先生育有一名1歲孩子。 據內地「看看新聞」昨日（12月31日）報道，警方以涉犯交通肇事罪，當場扣留涉案男子潘某，並抽血檢驗證明其醉酒駕駛，詳情仍有待調查。

傷者丈夫孫先生。（看看新聞）

事緣12月20日那天，孫氏夫婦約定下班後一起買蛋糕，慶祝時女士母親的生日。據孫先生憶述：「接她下班的時候，我在馬路對面等她，當時正打著電話，她說正在過馬路，我還有話沒說，那邊就已經掛了。再打過去，就無法接通了。」

肇事車擋風玻璃碎成蛛網狀

於是孫先生開著車沿路尋妻，結果發現某處路面散落糖果和火腿腸，並鎖定一部可疑車輛，其擋風玻璃碎成蛛網狀：「因為孩子喜歡吃糖，我們通過糖塊才找到肇事車。當時車就斜著停在路邊，車玻璃都是升上去的。」

孫先生情急之下直接打開車門，司機是一名20歲出頭的青年：「我看到他（司機）的手按著我老婆的頭，他把我老婆拖在車上，沒有送醫院。我找到的時候，已經過去了將近半個小時。」他又指當時其妻已失去意識，蜷縮在副司機位。

肇事司機妻擬「頂包」、建議私了

報道孫先生隨即報警求助，然而肇事司機的妻子很快來到現場，建議雙方私了解決，並聲稱自己才是駕車撞人者，企圖「頂包」。孫先生嗅到車上酒氣濃烈，不相信對方講法，也拒絕私下和解：「如果你們先報警救人，甚麼都好說，把命先保住。但是你沒有做，你是把我老婆拖離了現場，而且藏起來了，在車裡按著她，不讓她呼救。」

經醫院檢查，確認時女士顱內出血、枕骨骨折和股骨幹骨折，留醫重症監護室多日，還未恢復意識，呼吸和心跳需靠器械和藥物維持。時女士母親：「由於傷情嚴重，醫院已經下了兩次病危通知。」