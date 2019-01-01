成都降雪熊貓興奮玩耍　市民登山商販趁機售雪人15元一個

每到冬天，北方往往會下雪，而南方城市則很少見到雪花。不過，2018年年末，四川成都卻迎來了一連幾天的降雪，許多地方的雪都積累起來，銀裝素裹。 降雪不僅讓成都市民興奮，當地飼養的大熊貓也十分開心。此外，還有商販發現了新商機：自己製作雪人賣給市民，一個人民幣15元。

難得的降雪讓成都市民十分興奮。（網絡圖片）

成都自2018年12月28日開始下雪，至29日，成都各區屋頂上、樹枝上積起了薄薄的雪，生活在成都大熊貓繁育研究基地裡的大熊貓們也收到了這一份來自大自然的饋贈。

飼養員將熊貓們放至室外運動場後，它們興奮地這裡跑跑，那裡嗅嗅，或在雪地裡打滾，或是爬上大樹撒歡，玩累後便喘著粗氣在雪花中發呆、進食、睡覺。

不少市民也趁此時機去成都龍泉山賞雪，而在去山上的路上，可以看到許多私家車車頂都有一個雪人。路過的網友拿手機拍下這一幕，傳到網上，引來不少關注：有的雪人戴紅圍巾、有的手拿花草、還有小豬樣子的雪人。

原來，眼看遇到難得的下雪天，有商家想到了銷售雪人的主意！「便宜得很，一個雪人15元。」一個老闆說。據媒體報導，有的商販賣雪人一天可以賺一千多人民幣。

不少外地網友對此表示驚奇：「雪人還能賣，還掛車頂上，承包了我一天的笑點」，還有網友表示這在北方可行不通，成都人太有商業頭腦了。

（封面新聞、人民網）