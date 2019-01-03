遼寧老闆送豪車貂皮難挽情人　妻子告上法院索還59萬

遼寧省大連市一公司老闆瞞著妻子，送給比他小31歲的情人豪車、貂皮等財物，但只換來分手。其妻子發現後到法院起訴，要求確認贈與行為無效。日前，法院判決老闆情人返還59萬元人民幣。

62歲老闆送車又送現金，換來情婦一聲分手。（示意圖/VCG）

2006年，54歲的苗先生和妻子馬某登記結婚。2014年年底，苗先生的公司舉辦年會，31歲的曲女士到年會上演出，從而與已經62歲的苗先生相識，此後一段時間，兩人一直保持婚外情關係。

期間，苗先生瞞著妻子，先後給曲女士購買了一輛48萬元豪車，還交了5萬元的購車稅。買車時由於資金不足，苗先生還向他人借了30萬元，並約定給付5萬元利息。

此外，苗先生還給曲女士花2萬元買了貂皮，曲女士母親過生日買了1萬多元項鍊，曲女士父親過生日買了2000元手機，幫曲女士還給弟弟4萬元，平時還給曲女士一些零花錢。曲女士承認，苗先生一共在她身上花了65萬餘元。

之後，苗先生和曲女士分手，苗先生到公安機關報案，稱曲女士詐騙。

馬女士知道此事後，認為兩人的行為損害了自己的合法權益，於是她將曲女士和丈夫苗先生起訴到法院，要求曲女士返還60萬元。

法院審理認為，曲女士和苗先生交往，並向苗先生索要汽車、貂皮等錢物，其行為違反了社會公德，主觀上並非出自善意。

法院認定苗先生帳戶中的錢款，屬於夫妻共同財產。由此，苗先生擅自處分夫妻共同財產的贈與行為無效，曲女士應當返還當時購買車輛、貂皮等物品的對價。

因此，遼寧法院一審判決，曲女士返還馬女士59萬元。

（半島晨報）