小學商舖熱賣「處女證」「色狼證」　家長憂影響孩子心理健康

「處女證」「色狼證」「殺手證」「發春證」……陝西西安一間小學門外，有商舖銷售的各類玩具假證受到學童熱捧。 有家長發現這類「證書」內容低俗，擔心對孩子造成不良影響；購買過的小學生亦指假證裏面「全都是罵人的話」。不過店家卻認為，這只是學生之間用來開玩笑的，沒有人會當真。

小學門口熱賣各類內容粗俗的「假證」，引起家長擔憂。（網上圖片）

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小學生把玩的「證書」中，竟有「調戲未成年少女」、「十足處男」、「參加恐怖活動」等低俗、暴力語句。有家長認為，這對孩子的心理健康造成負面影響，希望當地政府整治。

在店家銷售的「色狼證」內，寫有「茲證明×同志因調戲美女、醜女等手段高明，特發此證。」下方還寫有頒發機關等內容。「恐怖分子證」裏則寫著「茲證明×同志參加了一系列的恐怖活動，手段極度殘忍，現為美國FBI頭號通緝人物」。這些「證書」的「有效期」大多為10年。

小學生：內容都是罵人的話

店主表示，購買者都是3、4年級的學生，高年級的學生不玩這些。「學生都是看別人買就跟著一起買，大家也都是開玩笑玩的，不會把裏面的內容當真。這個東西玩幾天玩膩了就換新的玩具了，基本都這樣。」

不過有5年級的學生就表示，附近只有這一間商舖銷售有此類「證書」，他們班上的同學幾乎都買過，他自己也買過，但發現內容都是罵人的話後，就不再買了。有家長則表示，這類「證書」對孩童有不好的引導，對身心發展不利，應該禁止出售。

當地有專家表示，這些「證書」對孩子的心靈和成長都是有影響的，孩子的心靈很純淨，相當於一張白紙，需要用積極、正能量的東西去引導，這些內容過於低俗、不健康，不適合對孩子進行傳播。

（華商報）