江蘇男捉80多隻蟾蜍被拘　警方：捉1隻就違法，20隻以上犯罪

江蘇徐州一名男子由於捕捉了80多隻蟾蜍，近日遭到當地警方傳喚。由於蟾蜍屬於國家「三有」保護動物，警方指男子已構成非法狩獵罪。

違法捕捉蟾蜍的男子向警方指認捕捉地點。（現代快報）

近日，徐州警方在巡邏時發現一名形跡可疑的男子。警員上前盤查，發現男子的膠桶內裝有80多隻蟾蜍，遂依法傳喚男子到派出所接受進一步調查。

在證據面前，涉事的張姓男子對自己的行為供認不諱。警方告知張男違反狩獵法規，在未取得狩獵證的情況下，非法獵捕破壞野生動物資源，行為已構成非法狩獵罪。

「三有動物」捕捉1隻就違法

在內地，蟾蜍雖然沒有被列入國家野生動物保護名錄，但進入了國家林業局頒布的「三有動物」名錄，同樣受法律保護。「三有動物」是指有重要生態、科學和社會價值的陸生野生動物，包括麻雀、青蛙、壁虎、蟾蜍、野雞、野兔和各種蛇類等共計1700多種。

據悉，《野生動物保護法》規定，獵捕非國家重點保護野生動物的，必須取得狩獵證，並且服從獵捕量限額管理。對於「三有動物」，私自捕捉1隻就違法，捕捉20隻以上則構成犯罪，捕捉50隻以上就屬於重大刑事案件。

因捉蟾蜍而觸犯法律的事件其實早有發生。2017年2月，杭州就有村民在未取得狩獵證的情況下，擅自獵捕114隻蟾蜍，並將其中的109隻宰殺，同樣構成非法狩獵罪且情節嚴重。

（現代快報）