被指危害國家安全及惡意誹謗　廣州維權律師劉正清恐「釘牌」

廣州維權律師劉正清在去年12月到通知，廣東省司法廳擬吊銷其律師執業證。聽證會在上周六（5日）舉行，劉正清拒絕出席，並坦言「去不去都是吊銷，我不跟他們玩了，沒意思」。

據《自由亞洲電台》報道，司法廳是在去年聖誕節（12月25日）向劉正清發出《行政處罰預先告知書》及《行政處罰聽證通知書》，以其在向法院提交的辯護詞中發表危害國家安全、惡意誹謗他人言論為由，擬作出吊銷執業證的行政處罰。

劉正清是資深刑事辯護律師，近年來代理不少敏感案件，包括有六四天網創辦人黃琦案、武漢政治異見人士秦永敏案、新疆人權活動人士張海濤案等。值得留意是，黃琦此前本有另一名代理律師隋牧青，但他已於去年被「釘牌」。

警方在司法廳外布置大量警力，多名聲援劉正清的維權人士被帶走。（民生觀察）

隋牧青認為劉正清與他當時的情況極為相似，「一般吊證的律師通常都會有先兆，都有各種警告、談話等等，只有我和劉正清是毫無先兆，突然被襲擊的。」隋牧青指，律師被「釘牌」後，整個職業生涯也會完結。

至於在當天的聽證會上，《民生觀察》引述有參與聽證會的人士指，整件事只是官方程序，並無實際意義，「釘牌」的決定並不會因為聽證會而有改變。另一方面，有多名前往聲援劉正清的維權人士被警方強行帶走，無法旁聽。

（綜合報道）