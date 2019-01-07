大連海關出軌14女遭妻子舉報：包庇走私、收受賄賂

近日，遼寧大連海關一科級官員遭到妻子實名舉報，被指多次在婚姻存續期間亂搞男女關係，與其發生關係的女子多達10幾位。其妻還指他憑藉海關官員身份，包庇協助走私、收受賄賂等違法違紀行為，影響惡劣。 日前，該官員出面接受媒體採訪，不僅否認自己出軌，反而指妻子出軌。

大連海關已將管某停職，接受調查。

根據該名海關妻子舉報，爆發醜聞的海關官員名叫管兆津，是中共黨員身份，2016年從武警沈陽支隊副連職崗位轉業到地方，任大連海關監管通關處查驗管理科主任科員。

管兆津妻子指出，管兆津在婚內長期與10多名女性非法同居或發生性關係，而管兆津親口承認還曾導致與其發生關係的一名女子懷孕，涉事女方及女方母親也承認了該事實。

同時，管妻還舉報管兆津包庇協助走私，利用職務便利夥同他人包庇縱容走私，幫助多名專職代購多次逃避海關查驗逃稅、漏稅，涉嫌受賄罪及放縱走私罪。

此外，管兆津妻子指出，管的入關職級不符合規定，因為根據《軍轉幹部非領導職務與原任職務的對應關係》，只有正營職轉業到地方才能擔任主任科員級別。

兩人的結婚證。（網絡圖片）

對於管兆津協助、參與走私，大連海關早先稱：由於不是當場抓獲，無法查實，不予追究。

不過，隨著輿論發酵，1月6日，大連海關官方微博通報改稱，對前期網絡出現的反映大連海關關員管兆津生活作風問題的有關情況，大連海關立即對當事人停職並開展調查，且決定按照紀檢監察工作程序要求將上述問題線索予以合併查處，並已在2018年12月19日成立了專案核查組。

管兆津日前接受媒體採訪表示，自己並未出軌，是清白的。他反指妻子出軌，現在在網上發文，是「失去了理智」。

（澎湃新聞）