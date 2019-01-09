內地媒體團受邀訪菲律賓街頭遇劫購物被騙　登船出海桅杆斷裂

菲律賓官方組織的媒體參訪團都會街頭遇險？內地女攝影師徐可意周一（7日）發布一篇題為《去其他國家要錢，去菲律賓要命！》的文章，控訴自己和同團旅客在菲律賓的遭遇，包括街頭遇劫、購物被騙等，甚至輪船桅杆突然斷裂，讓她險些遭遇生命危險，不禁感慨赴菲旅遊猶如「恐怖電影」。 菲律賓國家旅遊局上海代表處周二（8日）對此發聲明致歉，稱將嚴懲地接社，並改善旅遊品質。

內地攝影師徐可意稱，她與同團遊客在菲律賓險遭遇死劫。（徐可意微博）

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徐可意在文章中表示，她參加的是由菲律賓旅遊局官方組織的媒體考察團，內地共有30多間媒體的代表參團，分別前往菲律賓宿霧、薄荷島、杜馬蓋地一線和長灘島一線。徐可意參加的是宿霧、薄荷和杜馬蓋地一線，她形容旅程令她身心折磨，行程結束回國後依然心有餘悸。

她介紹，一共7天的行程，幾乎每日都有不同的意外事件。到了景區卻發現景區已關門、在馬尼拉街頭遭遇搶劫……「驚嚇」每日輪番上演，飯菜更是糟糕到「除了香蕉，沒一個菜能吃」。導遊為勸導他們支付小費，還恐嚇稱有人曾因忘給小費，半夜被酒店服務生敲門質問。此外，導遊逼迫他們在灘塗行走，結果同團有人被海膽刺入腳底3厘米。

最令她氣憤的是，一次出海行程她險些遭遇生命危險。行程第3日，一行人出海回程時，輪船桅杆突然斷裂，她險被桅杆砸到，幸好被同行友人幫忙擋下。桅杆斷裂之後，整個帆布船頂都倒了下來，後來是友人一路扶住桅杆。

菲律賓旅遊局：責令嚴懲地接社

徐可意說，她回國後就向菲律賓旅遊局投訴，對方致歉並希望不要公開，但她不希望別人遭遇生命安全問題，因此決定發布文章。

菲律賓旅遊局上海辦事處在周二的聲明中表示，負責接待本次媒體考察團的第三方地接社，在具體執行過程中出現了行程安排、接待水準、導遊服務及硬件設施等多處失誤，對此，菲律賓旅遊局對參加本次活動的媒體代表們表示歉意，將責令嚴懲相關地接社、導遊及工作人員。

菲律賓國家旅遊局在聲明中同時提到，近年來，菲律賓國家旅遊局曾與數十家地接社合作，組織過數百次考察活動。本次媒體考察過程中發生的問題，亦是旅遊局多年來的首次遭遇，確屬個體偶發事件，不能以此推斷這是菲律賓國家旅遊行業的整體狀況。

網民熱議：

旅遊局在砸自己牌子呀 嚇得不敢去了，本來今年暑假計劃出遊呢 主要是組織方的不靠譜，導遊不負責任，景點沒毛病。 你自己的媒體團體驗不好，替你同情，搶劫什麼的風險確實有，但是不代表去菲律賓就要命

（徐可意微博、北京青年報）