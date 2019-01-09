【杯子的秘密】深圳警方：洩露「花總」信息者行拘7日、罰500元

2018年11月，微博紅人「花總丟了金箍棒」（下簡稱「花總」）曝光一系列內地五星酒店清潔人員，以客戶用過的浴巾或髒抹布等擦水杯、廁板等清潔亂象，引起軒然大波。「花總」本人因此被報復，有酒店工作人員傳播其護照複印件影像，「花總」隨後報警。 對此，深圳龍華公安微博通報稱，嫌疑人彭某（男，42歲，某酒店經理）對其在微信群發佈吳某（花總）個人資訊的違法事實供認不諱。警方依法給予彭某行政拘留7日、罰款500元（人民幣，下同）的處罰。

深圳洩漏花總信息酒店總經理被行拘7日，罰款500元。

去年11月，「花總」發布視頻揭露五星級酒店的衛生亂象，萬豪、喜來登、香格里拉、希爾頓等知名五星級酒店紛紛「中招」，甚至麗思卡爾頓、寶格麗、文華東方、四季酒店等頂級酒店也被曝出衛生醜聞。

此後，「花總」個人護照信息被洩露，出現在多家高端酒店（集團）的微信群或辦公場所中，酒店員工對其進行防範或人身攻擊。

12月30日，「花總」通過微博宣稱，已向深圳公安報案，控告深圳豪派特華美達廣場酒店總經理彭某華侵犯公民個人信息、編造傳播網絡謠言。在接受南都記者採訪時，「花總」曾表示，「彭某華是目前他所知道的、最早洩露他個人護照信息的人。」

1月6日，「花總」通過微博再次宣稱，他前往龍華區民治派出所，在警方調解下，和彭某華先生再次進行了當面溝通。「彭先生對其轉發我公民個人信息的行為表達了歉意，但仍不肯說明相關信息來源」。據了解，在警方的調解下，雙方並未達成和解，深圳警方正式依法立案處理。

今（9）日，龍華警方通報稱，2018年12月30日，分局民治派出所接市民吳某（即「花總」）報警，稱其身份信息被他人在網上傳播。接報警後，警方迅速開展調查。經詢問，嫌疑人彭某（男，42歲，某酒店經理）對其在微信群發布涉及吳某個人信息的違法事實供認不諱。根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十二條規定，警方依法給予彭某行政拘留七日、罰款500元的處罰。