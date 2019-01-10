熊貓「香香」滿兩歲要回家　日方：希望能再多留一陣

生活在日本東京上野動物園的旅日熊貓「香香」已經2歲了，可能於今（2019）年6月份歸還給中國。 對此，東京都知事小池百合子9日表示，日本民眾都在呼籲希望能延期還熊貓，近期日本政府在考慮和中國商量這件事。

東京都知事小池百合子接受採訪表示，日本民眾很喜歡「香香」，期待多留一段時間。（VCG）

2017年6月「香香」在日本出生，迅速佔據日本各大報紙網站頭條，一時間火遍全日本。為了預約看「香香」，動物園電話被「打爆」。

為此，日本園方還採取了抽籤制，一個月內每天只接待2000人。「香香」正式與公眾見面首日，共1397人入場，中籤比例約為45：1。就有媒體報道，一名男子為了看「香香」特意休了年假，提前一天住到動物園附近酒店，還特意買了新相機。

不過，根據此前上野動物園與中方簽署一份協議，當「香香」滿24個月時就要返還給中國，雙方再另行商議具體的返還日期。到6月份「香香」就2歲了，可能在6月份就要還給中國，具體歸還時間則將由雙方協商。

針對此事，東京都知事小池百合子9日表示：「今年6月份它就滿兩歲了，在此之前希望能根據協議再和中國具體商量」。小池還表示，因為日本民眾特別喜歡『香香』，希望能夠延期歸還給中國。『香香』受到所有日本市民的喜愛，考慮到大家的心情，希望「香香」能在這邊再多留一段時間。」

中日兩國正在具體協商「歸還」日期。據稱，日方有聲音稱希望「香香」的留日時間能夠延長一年。

（TBS News、環球網）

安倍欲租借新熊貓：現時日本國內共飼養9隻大熊貓，分別被飼養在東京上野動物園、神戶市立王子動物園，以及歌山縣白濱町娛樂設施「冒險世界」。圖為旅日熊貓「香香」。（視覺中國）