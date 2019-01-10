廣西貨車起火23噸生蠔變「烤蠔」　記者採編完驚覺是自家貨

2018年12月24日凌晨4時許，廣西南寧往崇左方向136公里處，一輛載有23噸左右生蠔苗的大貨車著火。廣西崇左消防支隊特勤中隊接到報警後，立即出動2輛消防車12名指戰員趕赴現場處置，將大火撲滅，事件中無人受傷。 不過，此事還有個插曲。負責採訪當地消防部門並製作新聞短片的中新社記者，事後才發現，著火的貨車運送的居然是自己父母準備販賣的貨物。

消防人員到場後，迅速撲滅起火點。（中新社）

據中新社微信公眾號1月9日報導，救援人員到達現場。大貨車正處於猛烈燃燒階段，無人員被困。救援人員根據現場情況進行滅火，經過10餘分鐘地撲救，明火被成功撲滅。但車上的生蠔由於火勢猛烈，高溫已經讓其瞬間變成了「烤蠔」。

內媒《中新社》北海支社記者翟李強從當地消防部門了解情況後，隨後根據素材，剪輯成視頻新聞播發。

因該條新聞具備一定的反差劇情，很快在網上快速傳播，新聞在隨後兩三天內持續成為熱點。

看到自己編制的新聞獲得大量轉載與傳播，翟李強很有成就感。然而這時，翟李強的手機響了，媽媽來的電話，憂心忡忡的告訴他：家里和別人合夥養的生蠔，前幾天剛送了一車，但出事了……

該名同事將「烤蠔」記者一事，放置微信朋友圈。（翻攝網絡）

「是不是發往憑祥的？23噸？」翟李強所有的成就和滿足感瞬間消失，冷汗都快冒出來了。

在得到肯定的答復後，翟李強才知道，那個自己報導的、正在成為熱點的新聞，說的正是自己家發生的事。那一整車變成「烤蠔」的生蠔，正是自己家的貨物。

「損失大概有十幾萬吧，當知道正是自己報導的災難，那種無奈、悲催的感覺真的是心酸透了。」翟李強現在說起來還是嘆氣直搖頭。

但在單位裡，得知此事的同事「炸」了，紛紛奔走相告：「沒想到一把火，還燒出個家裡這麼豪的同事。」、「家裡都有千萬蠔，還那麼敬業做新聞，我要更努力了！」、「千萬不要刺激他，萬一他一不小心就回去繼承家產怎麼辦？」

（中新社）