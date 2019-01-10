故宮養心殿進行修繕工程　柱根空隙發現乾隆年間春節晚會節目單

北京故宮工程人員周三（9日）在替養心殿進行修繕工程時，竟意外在一個磚雕透風及柱根空隙中，發現兩份乾隆24年清宮春節晚會節目單，這批節目單距今已260年，紙質仍然柔軟，字跡基本清晰。

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養心殿研究性保護項目自去年9月正式進入修繕實施階段後，工程管理處即展開養心殿區現狀文物保護、現場深度勘察及修復用腳手架搭設工作。不過，工程人員周三下午在探查柱根的情況時，就在透風與柱根空隙間發現有細卷狀紙張。

工程人員取出紙張後，發現其質地綿軟，顏色泛黃，字跡基本清晰。聯首處寫有：「乾隆二十四年十一月十九日造辦處呈」、「重華宮承應」字樣，內文寫着「昇平除歲、福壽迎年、看狀、下海……」等19齣曲目名單及演職人員名單。

經查，兩份戲折所題曲目相同，演職人員備註欄詳略不一。研究人員查看後，確認該應是乾隆二十四年造辦處呈的大年三十戲曲節目單。發現戲折後，工程管理處迅速上報高層並通知相關部門前往記錄、辨識。據宮廷部戲曲研究人員稱，故宮現存文物中尚無此類形式的曲目單，該發現將有助於宮廷戲曲及清宮節慶文化的深入研究。現已將文物移交故宮博物院宮廷部典章組保管，待修復研究完成後於適當時機向外展出。

（中新社/新京報/北京青年報）