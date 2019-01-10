湖北公園藝術雕塑「拍照的狗頭人」　被指「侮辱拍照者」遭拆除

在公園內設置新奇的藝術雕塑，往往能夠吸引旅客前來駐足，但亦可能引發爭議。湖北荊門市龍泉公園的一處雕塑近日引發關注，雕塑由三組「狗頭人身像」構成，它們手上各持一個相機。 雕塑在網絡上引起爭論，有網民認為雕塑對於拍照者們是莫大的侮辱，要求拆除；亦有人認為雕像有趣。不過，公園方為避免爭議持續，還是決定將該處雕塑拆除。

公園藝術雕塑「拍照的狗頭人」被指「侮辱拍照者」遭拆除。（澎湃新聞）

對於網民要求拆除雕塑，荊門市園林局回應指，既然部分市民朋友提出不同意見和看法，為避免不必要的爭議，目前公園施工方已經將該處雕塑拆除。

園林局指出，此類情景雕塑並非荊門首創，國內外多有先例，龍泉公園所設立的動物擬人化情景雕塑旨在拉近人與自然的和諧關係，增加市民遊園的趣味性。

對於雕塑被拆除，亦有網民認為一個藝術作品被浪費，「十二屬相是中國對人類極大的侮辱？」「由此產生的費用是算誰的？」「中國很難出創意創新的東西，動不動又這又那的」不過支持拆除者則反駁，「這不是動物擬人化是人擬動物化」「構思沒有文化依據，易引起誤解。」

網民熱議：

不能因為小部分人的異見就放棄，有爭議並不可怕 同意拆，不是因為「對拍客們的侮辱」，而是因為塑得實在難看。 怎麼就侮辱了呢？平時網上不還都會自嘲單身狗嗎？ 狗是人類的好朋友啊，現在又變侮辱了

（澎湃新聞）