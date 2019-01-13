湖南資興市有4名礦場員工下班後飲酒消遣，其中一人醉酒多日後被送院救治，確診為大面積腦梗塞，亦即腦中風，當時更驗出極高危高血壓、顱骨缺損、肝功能異常、肺部感染及胸腔積液。患者前後共花費醫療費62428.18元（人民幣．下同），其中自費29293.53元。 事後該名患者起訴3名酒友及索償，認為對方未及時通知其家屬，以及將其送院治療。

湖南醉酒男中風入院，3名酒友被裁定未盡「通知義務」賠6千。（視覺中國）

事緣去年10月下旬，李某亮、黎某華、鄧某雄和鄧某華4人來到資興市鯉魚江煤礦打工，一同工作生活。11月5日下班後，4人先是在晚餐喝了一瓶「椰島鹿龜酒」，隨後又在宵夜時段一起喝了3斤多土酒。

原告：3名被告勸酒並拒絕送院

當晚李某亮醉酒頭暈，在3名被告攙扶下回酒店房間休息，至6日上班時段，李某亮情況未見好轉，3人商定由黎某華留下照顧。11月7日上午，被告們見李某亮未見起色，決定會合李某亮的外甥，將其送往醫院救治。

據原告李某亮版本，3名被告不但勸酒，還拒絕送他去醫院：「他們3人覺得沒喝夠於是再吃宵夜喝酒。剛開始喝酒時，我已感覺身體不適，但3人繼續勸我喝酒，喝到晚上11點多鐘，我喝得酩酊大醉、不省人事。」他聲稱直到第3日，妻子打電話發現他說話遲鈍，口齒不清，被告才讓外甥前來送他去醫院。

被告：原告就餐時沒喝過癮

3名被告則反駁，原告有頸椎病但習慣「飯前喝酒」，同事間平時都會勸他少喝點。事發當晚是原告就餐時沒喝過癮，所以在吃宵夜時又喝土酒，其間3人都沒勸原告喝酒。被告更聲稱，原告酒後頸椎病發，他們不單阻止原告繼續喝酒，為其按摩刮痧以舒緩病情，還多次勸原告去醫院檢查，不過遭其回絕。

資興法院認為未有證據顯示，事發當晚有「勸酒」情形，又認同3名同事已盡「照顧義務」，原告須為個人行為負責。不過法院亦同意，3人未有及時通知原告的家屬，以及將原告送院求救治，因此裁定其未盡「通知義務」，須賠償原告醫療費5858.70元。