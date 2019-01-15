聽信偏方生吃活青蛙治骨折　長沙26歲漢寄生蟲入腦險死

民間偏方不可以亂信！在湖南長沙，一名男子日前突然全身乏力、說話含糊不清、雙腳不能正常行走，還出現頭痛等症狀。到醫院檢查後發現是寄生蟲入腦，原因竟是男子年少時因右上肢骨折，聽信民間偏方生吃活青蛙所致。

經檢查，醫院確診吳勇顱內有裂頭蚴感染。（網上圖片／示意圖）

家住湖南長沙的26歲男子吳勇（化名），兩周前突然感到身體不適，先是全身乏力，緊接著說話含糊不清。後來發展到雙手不能持筷吃飯，雙腳不能正常行走，還出現頭痛的症狀。

妻子擔心他中風，便跟他到長沙市中心醫院神經內科就診，經檢查發現，其腦幹內有感染性病變，懷疑寄生蟲感染。根據影像結果，醫院將吳勇的血液樣本進行寄生蟲病特檢，檢查報告提示，腦脊液裂頭蚴弱陽性，血液裂頭蚴陽性，確診吳勇顱內有裂頭蚴（按：寄生蟲的一種）感染。

嚴重者或出現意識障礙甚至死亡

寄生蟲何來？醫生仔細詢問，得知吳勇年少時因右上肢骨折，聽信民間方法生吃過多隻活青蛙，初步判斷這就是吳勇感染的原因。

醫生指出，吳勇出現的症狀極可能與蟲體寄生部位靠近額頂葉皮層有關，表現為頭痛、肢體乏力、失語等症狀。其他症狀還有精神症狀、偏盲或其他局灶性神經功能缺損症狀，無特異性，通常不伴發熱。嚴重的話可出現顱內高壓、意識障礙甚至死亡。

目前，吳勇正在接受藥物保守治療，得知自己感染寄生蟲的原因之後，他表示今後再也不會生吃蛙類。