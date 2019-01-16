【中國漫遊】靚女主播疑睡眠不足車禍身亡　曾因詐騙電話失26萬元

福建日前發生一宗交通事故，一名女主播在駕駛途中失事，私家車起火，女主播未能及時逃出被燒死。 有指事故是由於女主播睡眼不足引起，女死者朋友就透露，事主在兩年前遇上電信詐騙，損失了26萬元，於是很拼命工作希望將錢賺回來。

上星期四在福建惠安，一輛紅色私家車在公路上發生交通事故，私家車撞到電線桿，衝出公路並起火，女司機未能及時逃出被燒死。

死者名莊清清，是當地的網絡主播，當日有指她是拍攝完一個美食節目後，回家途中出事。她朋友透露清清在出事前曾多次在社交媒體表示睡眠不足，又指清清曾在網上發佈駕車時的短片，片段中可看到車輛的時速達117公里。

朋友又透露，莊清清這幾年拼命賺錢，白天出騷唱歌，晚上做網絡直播。原因是在2016年莊清清曾經收到詐騙電話，稱其「與販毒洗錢的嫌疑人有資金往來」，莊清清又看到自己的個人資料出現在「最高人民檢察院」網站的「通緝令」上，她信以為真。隨後按照騙徒的指示，結果銀行卡遭盜用，被轉走26萬元錢。她及後更將這段經歷搬上舞台。

而莊清清在網絡上發佈的最後一段短片，是在扮喝孟婆湯，有網友覺得很「邪門」，亦為莊清清的離去感到惋惜。但亦有網友指莊清清是不注意安全導致事故，自己要負上責任。

（梨視頻／微博）