【增強功效？】廣東涼茶舖兩店主偷落止痛藥　均被判囚9個月　

廣東人愛好飲涼茶，專門賣涼茶的店舖隨處可見。其一般具有驅寒解痰、養身保健的功效，而且還能清熱去濕。 中山市近日卻有涼茶舖被揭發為增強涼茶「功效」，竟偷偷在涼茶內偷落明文規定禁止在食品中添加的止痛藥。兩名店主最終遭到法律制裁，均被判有期徒刑9個月。

廣東涼茶舖兩店主偷落止痛藥，被判囚9個月。（網上圖片／示意圖）

2015年11月開始，鄭某興、鄭某穆在中山市合夥經營「保草堂涼茶店」。在2018年年初，為提高涼茶效果及經營效益，兩人決定在其所熬製的「下火王」涼茶中加入止痛藥。

同年5月14日，中山市食品藥品監督管理局工作人員到該店購買涼茶樣品後送檢，發現上述涼茶含有被明文禁止投放的止痛藥「對乙酰氨基酚」（Acetaminophen）成份，含量為1679.2ug/ml，便決定通報警方展開行動。同年9月，兩人先後被捕，調查過程中如實供述其罪行。

觸犯生產、銷售有毒、有害食品罪獲刑

經審查，中山市第一市區人民檢察院以生產、銷售有毒、有害食品罪對鄭某興、鄭某穆提出公訴。檢察官表示，涼茶是「食品」的一種。根據《食品安全法》規定，生產經營的食品中不得添加藥品，而「對乙酰氨基酚」屬於《中華人民共和國藥典》 中列明的藥品，不得在生產經營的食品中添加。且「對乙酰氨基酚」是醫學上的止痛藥，不同人群服用的劑量均有嚴格限定，若不慎過量使用，則會導致肝腎功能異常。

檢察官指出，兩人在保草堂生產、銷售的涼茶「下火王」中添加了禁止添加的藥品，已構成生產、銷售有毒、有害食品罪。

2019年1月2日，法院作出一審判決，以生產、銷售有毒、有害食品罪，分別判處兩人有期徒刑9個月，並處罰金人民幣一萬元。

事件引起網民熱議，有人表示偷落西藥是普遍現象，「有良心」的店主都賺不到錢：