【很想要吧？】江西鋼企為員工發3億利是　百元大鈔堆成「金山」

近日，江西南昌一鋼鐵企業為員工發放年終獎的照片和影片在網上走紅。總計3.12億元人民幣（約合3.61億港幣）現金堆成了「金山銀山」，比一個成年人還要高。 據悉，5000餘名員工每人領取到6萬元利是，而該公司已連續8年發放總計超過9億元利是。

據澎湃新聞報道，1月19日，方大特鋼科技股份有限公司（以下簡稱「方大特鋼公司」）為員工現場發放利是，總計現金人民幣3.12億元（人民幣，下同），當天用百元鈔票堆成了一個「巨型金山」，格外惹人注目。另外現場還有「擼起袖子加油幹，滿懷豪情奔小康」、「幸福是奮鬥出來的」、「員工對美好生活的嚮往就是我們企業的奮鬥目標」等標語彩旗飄揚。

報道稱，該公司5000多名員工，只要符合條件每人都領到6萬元利是，比2018年翻了一倍。此外60歲以上的符合條件的企業退休員工，也能領到人民幣5000元的利是。

資料顯示，新年領利是是方大特鋼公司的慣例。自2011年以來，該公司已8年為員工發放利是總額超過9億元，每位員工拿到利是累計達16.5萬元。另外自2019年起，方大特鋼公司還為員工提供「基本工資增長」和「孝敬父母金」兩項新的福利政策。

（澎湃新聞）