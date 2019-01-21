安徽男打暈女友父親後手銬拷女友「訴內心痛苦」　涉故意殺人判囚

安徽弋江區一男子熊某因女友提出分手後，心生怨恨，採取了瘋狂的報復行為，他不僅用手銬銬住女友「訴說內心痛苦」，又聲稱要與她同歸於盡，且打傷她父親。此後熊某被警方逮捕。 據悉，日前，安徽地方法院就熊某故意傷害案做出審結，裁定熊某因故意殺人罪、故意傷害罪，判處有期徒刑二年。

弋江區法院判處熊男有期徒刑兩年。（翻攝網絡）

2015年10月，被告人熊某與被害人小琴（化名）透過網絡相識，並確定戀愛關係。隨後，兩人之間因情感糾葛，女友小琴提出分手，並與他人戀愛。

不過，熊某也因女友的移情別戀一直懷恨在心。

2018年5月3日，熊某決定對小琴實施報復行為，拿出事先準備的棒球棍、砍刀、手銬、防狼噴霧劑，他又在超市購買了水果刀、膠帶等作案工具，於當天凌晨在小琴家門口對著沒有防備的小琴父親噴出防狼噴霧劑，在其慌亂之時，再用棒球棍將他打暈，接著熊某從小琴父親身上拿到鑰匙後進入女友家。

熊男不滿被分手，用手銬拷住女友向其訴說內心痛苦。（VCG）

在熊某闖入小琴家中後，熊某用手銬銬住小琴，用膠帶封住她的嘴巴之後，不顧小琴的感受，自說自話地向小琴訴說他們分手後內心的痛苦，威脅要與小琴同歸於盡。

2018年5月6日凌晨2時許，熊某再度攜帶作案工具來到小琴家守候，先是對被害人小琴父親噴了防狼噴霧劑，再用棒球棍擊打其頭部，小琴父親隨後反擊，雙方扭打在一起，熊某從口袋拿出隨身攜帶的水果刀朝其頸部和頭部亂捅刺，造成小琴父親體表多處損傷。之後，小琴及其母親聞聲從家中出來，熊某隨即逃離現場。

2018年5月9日上午，被告人熊某在三山區附近被公安機關抓獲歸案。

安徽地方法院審理認為，被告人熊某為非法剝奪他人生命，準備工具、製造條件，其行為已構成故意殺人罪，屬犯罪預備。其故意傷害他人身體，造成被害人輕傷一級，其行為已構成故意傷害罪。

同時，在本案審理期間，被告人熊某委託其父母與被害人達成賠償協議，一次性賠償被害人各項經濟損失共計12萬元（人民幣），已全部履行，被害人小琴父親等對被告人熊某的行為表示諒解。

因此，法院考慮到熊某賠償了被害人全部經濟損失並取得被害人諒解，且在庭審中自願認罪，法院酌情從輕處罰，遂依法判決：被告人熊強犯故意殺人罪，判處有期徒刑一年；犯故意傷害罪，判處有期徒刑一年零六個月，決定執行有期徒刑二年。

（北京青年網）