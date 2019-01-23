遊戲公司稱員工鎖死伺服器致600萬元項目告吹　當事人：捏造事實

內地一家網絡遊戲公司近日發出公開信表示，旗下主程序員在一款遊戲內部測試當日惡意封鎖電腦和伺服器，最終導致投資600萬元（人民幣，下同）的遊戲項目失敗。當事人則反駁稱，公司的指控是「捏造事實」，又說自己根本沒有能力把伺機器封鎖。 目前，雙方均表示將對此事訴諸法律渠道解決。該公司創辦人稱會對涉事員工作出起訴，當事人則表示打算找律師處理事件。

「螃蟹網絡」日前以公司名義發布的一則「告遊戲同行全體同仁書」引起熱議。（網上圖片）

深圳市螃蟹網絡科技有限公司（簡稱「螃蟹網絡」）日前以公司名義發布的一則「告遊戲同行全體同仁書」引起熱議。此後，公司創始人尹柏霖名義再發布「關於燕某某事件的補充聲明」，進一步交代事件。

綜合兩份聲明內容，「螃蟹網絡」指責前員工、主程序員燕某某的惡意行為，導致公司所開發的遊戲項目失敗。聲明稱，遊戲內部測試當日中午，燕某某以「正在修bug」為由多次拒絕會議邀請，與尹柏霖發生爭吵後更摔鍵盤離開。出於報復心理，他當日下午惡意失蹤，鎖死伺服器和電腦，令內測無法進行。他離開公司前後，亦拒不交接工作。

聲明又強調情況屬實，每一句都有證據對應，包含事發現場多位同事的證言，被鎖的電腦及相關錄音和報警記錄，「我們會在司法機關調取時提供」。

螃蟹網絡最終倒閉。（網上圖片）

當事人被指拒絕交接工作 更兩度上門鬧事

事件引起網民熱議。尹柏霖事後接受傳媒訪問時再補充道，事件發生於2017年12月15日，聲明中的遊戲名為《生靈怒》，預算100萬元，耗時8個月，但實際開發拖了一年多，共耗費600萬。

尹柏霖指，燕某某職位是技術總監（相當於技術部門負責人），而作為獨立遊戲開發商，服務端由他一人負責。在上線測試當天惡意失蹤後，燕某某拒絕交接，直接導致新聘請的員工無法開展新工作，整個項目進展延後數月。2018年農曆新年後，燕某某先後兩次到螃蟹遊戲辦公地點鬧事，以代碼要挾重新回到工作崗位，但遭到全體員工的集體反對。螃蟹遊戲當時曾經報警，但由於此事為民事、經濟糾紛，只能通過訴訟解決。

尹柏霖又道，他於2018年8月左右決定關閉公司，變得「一無所有」，只能打工度日，目前仍然負債上百萬。他已經與律師溝通，預計會在未起訴燕某某。

聲明中的遊戲名為《生靈怒》，預算100萬元，耗時8個月，但實際開發拖了一年多，共耗費600萬。（網上圖片）

雙方各執一詞 將訴諸法律解決

針對事件，當事人燕某某向傳媒反駁道，螃蟹網絡和尹柏霖捏造事實，「都是編的，都是假的。」對於沒有參與2017年12月15日會議的一事，燕飛宏稱，當時他正在解決問題，所以沒有聽到。後來尹柏霖對他作人格侮辱，兩人才會吵起來。

燕某某強調，自己沒有能力把服務器鎖掉，「服務器是雲服務器，是由他（尹柏霖）掌控的。」又稱自己已經完成工作上的交接。他直言相關輿論害他失去工作，於1月21日離職另一家遊戲公司，目前打算找律師處理這件事。

而對於燕某某說法，尹柏霖亦作出反駁，稱當日的會議「就在他旁邊的沙發開的會」，不可能不知道；又說燕某某離開後，電腦密碼和服務器密碼都沒有告訴他；交接工作方面，「他一分鐘都沒交接」。