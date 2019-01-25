【成日流流長做咗啲乜】國家統計局：睡覺吃飯等生理活動佔49.5%

國家統計局在周五（25日）發布2018年度全國時間利用調查公報，說明中國人在一天24小時之內，進行個人生理必需活動、有酬勞動、無酬勞動、個人自由支配活動、學習培訓、交通活動共六大類活動的平均時間。

今次調查選取全國11個省市，涉及2萬0226戶共4萬8580人。所調查的時間是2018年5月的一天指定工作日和休息日，調查對象要每15分鐘記錄一次當天的活動，以及活動時有否使用互聯網、和誰一起等。

個人自由支配活動以看電視的平均時間最長，為1小時40分鐘。（視覺中國）

調查顯示，包括睡覺休息、衞生護理、用餐或其他飲食活動的個人生理必需活動，平均所花時間為11小時53分鐘，佔一整天的49.5%；有酬勞動平均是4小時24分鐘；無酬勞動平均是2小時42分鐘；個人自由支配活動為3小時56分鐘；學習培訓為27分鐘，至於交通活動則為38分鐘。

25歲至29歲男性平均工作時間最長

此外，作為上述六大活動的伴隨活動，中國人使用互聯網的平均時間為2小時42分鐘。

值得一提是，在有酬勞動中，25歲至29歲男性就業工作活動最長，平均達8小時6分鐘，而個人自由支配活動則以看電視的平均時間最長，為1小時40分鐘。至於學習培訓方面，15歲至19歲的平均時間最長，達8小時2分鐘，但去到20歲至24歲時就急跌至僅得1小時38分鐘。

在內地中等收入究竟是多少？之前一直沒有統一標準，在這份《2018年全國時間利用調查公報》中，對中等收入群體的定義，是指調查對象月收入在人民幣2000元至5000元的群體。

調查報告指出在有酬勞動中，月入2000元至5000元的中等收入群體就業工作時間最長，達7小時51分鐘，但月入1萬元以上的高收入群體，卻是以家庭生產經營活動的平均時間最長。國家統計局局長寧吉喆日前表示，內地中等收入群體人口已經超過4億人。

（綜合報道）