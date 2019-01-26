西安爆水管事故致1死　警方粗暴制止記者採訪　毀直播設備兼拉人

陝西西安長安南路周五中午（25日）發生爆水管事故，導致當地馬路和屋苑被淹浸，更有一人因被困地下室而死亡。 而當地媒體《華商報》記者在直播採訪事故期間，遭到警方粗暴對待，記者更被警員帶走，相關設備亦遭毀壞，此事引起輿論關注。

記者採訪被警方帶走

事故發生後，當地公安、水務、電力、消防等部門趕到現場處置。搶修人員在下午3點關閉附近的閘門，並在下午6點將周邊道路積水清除。最後經排查發現，有一名民眾其間因被困附近屋苑地下室而死亡。

當日下午，《華商報》官方微博發布消息，其記者在爆水管現場直播過程中，突然被一位民警打斷，記者被帶走，直播手機被毀壞，還有一名記者的相機被水務部門工作人員搶走。《華商報》點名要求西安公安放人，並稱把記者抓走是「奇葩思維」。

記者獲釋 警方寫道歉信

此事引起網民關注，西安警方的微博也被留言「攻陷」。隨後，該華商報再發消息稱，已經聯繫上了被民警帶走的記者，並表示該記者已經離開派出所。

26日凌晨，西安市公安局雁塔分局對《華商報》的道歉信曝光。警方在信中寫道，民警在爆水管事件現場維持秩序時，看到記者有出入警戒線行為，在制止過程中與記者產生摩擦，就此向記者道歉，同時將賠償損壞的設備。今後會加強對民警執法能力的培訓，避免同類事件再次發生。

（澎湃新聞、央廣網）