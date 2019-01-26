網戀分手服藥自殺　江蘇男遺言遭母親批：長得是貓是狗你都不知道

江蘇省南通市一名男生因深陷網戀不能自拔，早前在微信朋友圈留下一句「男人為了愛而死不丟人」的遺言後，就吞下多片安眠藥自殺，幸經搶救後無大礙。 有內媒發現，其母原來曾在其朋友圈的遺言下留言指：「我估計人家長得是貓還是狗你都不知道。」

今年20歲的男生小吳約3個月前透過網上遊戲結識了一名女孩，並很快墮入情網。儘管兩人一直未有見面，但小吳已經情根深種，因此當對方其後提出分手時，小吳就晴天霹靂，繼而有自殺的念頭。

小吳本月16日因而在網上找了一個外賣員，讓他去藥店買4瓶安眠藥送上門。不過該外賣員隨即生疑並報警，最終他在警員陪同下上門找小吳，但小吳當時僅表示：「我常年打遊戲，睡眠質量不太好，買安眠藥促進睡眠的。」

小吳並沒有因此而放棄輕生，他其後拿出手頭上原本就有的安眠類藥物，連吞下20多顆後發了一條朋友圈當作遺言：「男人為了愛而死不丟人。倩兒，我走了」，其家人發現後隨即報警。

警員接報到場後發現小吳已躺在床上沉睡，幸其後成功把他搖醒，並把他送往醫院救治。經院方洗胃後，小吳的情況漸漸好轉，其家人也已經趕到了醫院探望。此外，其母原來亦曾在小吳的遺言下留言，當時她問兒子：「值得嗎」，但當她看到兒子竟回她「值」時，就不禁痛罵：「我估計人家長得是貓還是狗你都不知道。」

（現代快報）