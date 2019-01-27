【邊個夠我慘？】杭州女因老公欠百萬欲跳樓　警員：我家欠三百萬

「邊個夠我慘」現實版？浙江杭州余杭區一名楚姓女子日前企圖跳樓，原因是她驚聞丈夫欠債一百多萬人民幣，感到非常絕望。聞訊而來救助的余杭民警以一句：我家欠了三百萬，機智地獲取楚女士的注意力，最終將她救回。
浙江杭州，楚女士（黃衣者）因老公欠債逾百萬人民幣，慾跳樓自殺。（錢江晚報）
據《錢江晚報》報道，周四（24日）上午9時20分許，余杭民警接到吳先生的報警求助電話，稱他的妻子楚女士坐在樓頂陽台外，要跳樓。
民警和警察機動部隊PTU抵達現場時，身著黃衣的楚女士正聲嘶力竭地哭喊著，她的父親及妹妹在一旁苦勸不止。吳先生見到民警到場，當即跪下請求幫助。
原來，吳先生從事建築工程行業，近年來生意不順，原本還算殷實的家庭逐漸負債100多萬人民幣。
起初，吳先生一直瞞著妻子。但農曆新年就來到，催債的人紛紛找上門，電話打到了楚女士手機上，事情才敗露。
一聽到家裡欠了一百多萬，令楚女士一時難以接受：結婚這麼多年，房子也是租的，丈夫沒給過什麼錢，現在還欠了那麼多，拖累了父母，瞬間有了輕生的念頭。
浙江杭州，楚女士因老公欠債逾百萬人民幣，慾跳樓自殺。獲救後，承認自己太過衝動。（錢江晚報）
「活着才是最重要的嘛！」
獲悉情況的民警想接近楚女士，勸導她下來，但她只顧著哭喊，並不理會民警。
突然，一名民警說：「大姐，我跟你說，其實你們才欠了100多萬，我家欠了300多萬！這世上沒有什麼坎過不去的是不，和別人比比，你們還是幸運的啊。活着才是最重要的嘛！」
這番話吸引了楚女士的注意，她逐漸安靜下來聽該民警訴說家庭生活辛酸。此時，PTU一名警員小心繞到楚女士背後，趁她不注意，一把將她抱起，眾人合力將其拉回陽台。
回到房間後，民警們還不停勸說她。楚女士也表示，當時自己一時衝動，而生活還要繼續，只有努力才有希望。
（錢江晚報）