台男露宿10年浪子回頭　過年前終找回親兄　問及母親近況後哭崩

台灣姚姓男子（五十歲）因賭債、投資失利離家出走十年，靠打零工、睡網咖四處流浪不敢回家；昨天（29日），他酒後心情鬱卒到派出所大吐苦水，警方連絡上姚的哥哥，姚才得知母親已過世。 姚姓男子後悔自己不孝，忍不住啜泣，哥哥安慰他「這樣生活不辛苦嗎？一起回家吧。」哥哥心疼弟弟在外流浪這麼久，要弟弟今年一起回家過年圍爐。

警方指出，姚姓男子生活不順卻找不到人訴說，昨天一早八點多走進派出所，不斷抱怨社會對他不公平，說到激動處，情緒高漲，久久不能平復。他向警方說，自己在外流浪十年多，白天靠打零工維生，晚上就四處睡網咖，日復一日雖然心繫家人，卻始終沒辦法鼓起勇氣打電話回家，最近因快要過年，很想知道年邁的母親身體否安康。

警方聽完姚的故事後，認為可找家人替他開導。姚起初愧於面對，一度拒絕，後來員警透過警政系統聯繫上姚的哥哥，對方一聽到離家多年的弟弟終於有下落，立刻趕到派出所相認。

兄弟倆十多年未見，哥哥也不忍苛責，頻關心說「一個人在外面不會很辛苦嗎？」姚問起母親現況，哥哥表示母親去年過世，姚聽到噩耗頓時悲慟難耐，不斷怨懟自己不孝，連媽媽最後一面都沒見到，在派出所內難過地掩面啜泣。

姚男終找回家人，惜已跟母親陰陽相隔。（警方提供）

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