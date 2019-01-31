A股上市公司稱資金緊張豬糧供應不及時　生豬死亡率超預期致巨虧

去年，A股上市公司獐子島集團稱扇貝大量「逃跑」影響公司利潤，類似事件近日又在另一間公司發生。 A股上市公司雛鷹農牧昨晚（30日）發出的業績預告修正公告中表示將出現巨虧，其中一個原因就是資金緊張令豬糧供應不及時，生豬死亡率超預期。

雛鷹農牧陷財務危機。（網上圖片）

A股上市公司雛鷹農牧昨日在業績預告修正公告中披露，將2018年第三季季報中預計的全年淨虧損15至17億元（人民幣，下同），大幅上調至淨虧損29至33億元。

雛鷹農牧先指出，經營業績下滑是因為大環境不好，隨著金融監管不斷加強，國家去槓桿的推進，相對減少了企業的融資渠道，2018年6月開始，公司出現資金流動性緊張局面，對公司經營業績產生較大影響。但同時表示，由於資金緊張，飼料供應不及時，公司生豬養殖死亡率高於預期，致使生豬養殖成本及管理費用高於預期。

公告又提到，第四季度生豬市場受非洲豬瘟影響，銷售價格低於預期。

該公司曾表示以火腿還利息。（官網圖片）

曾表示以火腿還利息

值得一提的是，該公司的財務問題早已曝光。去年11月，雛鷹農牧債務違約，發公告表示計劃對公司現有債務調整支付方式，本金主要以貨幣資金方式延期支付，利息部分主要以公司火腿、生態肉禮盒等產品支付，債務範圍包括該公司現有所有債務。

資料顯示，雛鷹農牧是一家大型生豬養殖企業，產品體系包括鮮凍品、肉製品、高端發酵火腿三大類，有「養豬第一股」之稱。