【技不如人】浙江男「扮型」持三刀入屋行劫　反被屋主制伏求饒

日本知名漫畫《海賊王》角色索隆持三把刀的印象，令人深刻。但別以為卡通世界的設定，在真實世界不會上演。 近日，浙江省衢州就有一名男子帶著三把刀，但不是為了夢想，而是入屋搶劫。只不過，這個歹徒碰上了彪悍的一家，不僅搶劫不成，反被按到了牆上連連求饒。

案中疑犯。（看看新聞）

1月18日淩晨3時許，浙江衢州江山市的一個村莊裡一片靜悄悄，所有的人都已經進入夢鄉。一片寂靜中，彭先生夫婦突然被房門打開的聲音驚醒，他下意識地打開電燈後，發現門口居然有一個帶著口罩、手握長刀的蒙面男子。

蒙面人握緊長刀，表示自己只是想拿點路費。面對蒙面劫匪，彭先生稍稍平復一下心情後，仔細打量下對方，發現對方比較矮小，所以趁著歹徒與妻子說話的間隙，一下衝上去扣住了蒙面人的右手，反手一擰，將他按在了牆壁上。

被制服後，蒙面人連連求饒，彭先生二話不說，立即報警。

浙江男子所持的三刀。（看看新聞）

衢州江山警方表示，「接到報警後，我們10多分鐘就趕到了現場。當時犯罪嫌疑人已經被受害人夫婦給控制住了。經過了解發現，這是一起由入室盜竊轉化為的入室搶劫案件。」

除了手上的長刀，警方還從蒙面男子身上搜出了兩把小刀、手電筒，以及彭先生家的幾串鑰匙和手錶。據疑犯交代，因為沒找到什麼值錢的東西，所以他摸到彭先生房裡，沒想到門一打開，彭先生就被驚醒了。

目前，疑犯因涉嫌入室搶劫，已經被衢州江山警方刑事拘留。

（看看新聞）