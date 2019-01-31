【南京考古發掘】用兩隻貓陪葬　朱元璋的六公主是明代貓奴？

近日南京市考古研究院公布去年的重要考古成果，其中令人注目的是明太祖朱元璋兩個女兒臨安公主及懷慶公主的墓出土。在六公主懷慶公主的墓中更發現了兩具貓骨，考古人員表示這兩隻貓可能是懷慶公主生前的寵物。

臨安公主墓出土宮廷製造的鸞鳳鏡。（南京考古微信公眾號）

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出土的兩個公主墓分別屬於朱元璋的大女兒臨安公主和六女兒懷慶公主。兩個公主都是成穆貴妃孫氏所生，均沒有和自己的駙馬葬在一起。臨安公主墓位於雨花台區鐵心橋街道，懷慶公主墓則位於江寧區牛首山東入口，考古人員稱兩座墓雖然曾遭盜掘，但規模宏偉，結構保存完整。

考古人員在兩座公主墓中發掘出墓誌、金冥錢等物品，又在臨安公主墓中發掘出一枚宮廷製造的鸞鳳鏡，鏡上有銘文「洪武七年八月日造春字一號」。考古人員稱這枚銅鏡為高端定製，紋飾非常精美。

考古人員正在對貓骨進行年代鑑定

在懷慶公主的墓中更發現了兩具貓骨，考古人員稱這兩隻貓可能是懷慶公主生前的寵物，又解釋：「當時飼養貓狗寵物已非常流行，我們正在對骨骼的年代進行鑑定，如果匹配那麼可能就是懷慶公主生前所養的。」

南京市考古研究院副院長祁海寧透露，臨安公主墓和懷慶公主墓已經原址保護，將來將作為遺址公園對公眾開放。

兩姊妹丈夫一生多難

根據資料，臨安公主的丈夫為韓國公李善長的兒子李祺。李善長因為胡惟庸案，朱元璋將李善長連同其妻女弟侄七十餘人一併處死，李祺因駙馬身份得以免死，夫婦和子女都被流放。臨安公主於1421年去世，享年62歲。

懷慶公主的丈夫為王寧，建文年間王寧因洩露朝中事情給燕王朱棣，建文帝籍沒了懷慶公主的家產，下王寧於錦衣衛大獄。靖難之變後朱棣即位為帝，王寧得以「平反」，封永春侯，其後又因事連坐下獄，最終得到赦免。懷慶公主於1425年去世，享年58歲。

（綜合報道）