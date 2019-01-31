上海員工「代購」戲票中獎得黃金　老闆要求上繳：運氣也是公司給

上海某公司的財務員工近日在網上投訴，稱被老闆要求上繳在外抽獎抽中的價值3700元黃金，理由是抽獎用積分是為公司採購電影戲票所來，否則就會被辭退。老闆更揚言「運氣也是公司給的」。

事主講述事發經過。（微博）

據事主自述，早前受老闆委託購買一批電影戲票，以作為年終福利。事主用私人帳號買了數十張戲票，適逢購票平台推出抽獎活動，「我想着這麼多積分就去抽個獎試試，沒想到讓我抽到了金子」。

事主隨後將喜訊在朋友圈分享，但卻「忘了屏蔽老闆」，結果老闆聞訊立即留言主動要「充公」，並提出以價值200元的購物卡作補償，「還私信我說這是我幫公司買票搞來的積分也屬於公司財產」。事主認為「憑運氣中的獎為甚麼要給公司」，故堅決拒絕。

老闆稱「運氣也是公司給的」，如果不上繳就會辭退。（微博）

從對話紀錄可見，老闆的態度相當強硬，要求事主在農曆新年假期後上班首天就要把黃金上繳，更稱「你的運氣也是公司給的」，「今年是我給公司發電影票做福利才讓你在淘票票幫大家採購的，你能抽到獎全是因為公司」，並表明如果不上繳就「明年別來了」，並「皇恩浩盪」表示，「你不但不知道感恩還要私吞，給你200塊購物卡已經算對你很好了，你還要怎麼樣？」。

事件在網上引起熱議，有網民認為事主用私人帳號的話確有爭議之處，但更多網民質疑只是廣告炒作，「假裝看不出是淘票票的廣告」、「這廣告插入的姿勢太難看了。」

（微博）